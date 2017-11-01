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14:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилукском районе выбрали главу администрации Стрелицкого городского поселения

Новый контракт заключили с Виктором Мысковым.

Источник: РИА "Воронеж"

Совет народных депутатов Стрелицкого городского поселения Семилукского района проголосовал за назначение Виктора Мыскова на должность главы местной администрации. Его кандидатуру поддержало подавляющее большинство народных избранников. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила председатель местного Совета Галина Голубина в среду, 1 ноября.

Контракт с Виктором Мысковым заключили до сентября 2022 года.

— Результаты голосования не стали сюрпризом, поскольку Виктор Мысков доказал, что он эффективный управленец. Впервые за последние несколько лет мы увидели заметные подвижки в благоустройстве, в дорожном строительстве, в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства. Восстановлен Центральный парк, который был заброшен с середины 90-х годов, в Стрелице открылась новая врачебная амбулатория, — рассказала Галина Голубина.

Виктор Мысков руководил администрацией Стрелицкого городского поселения последние три года. Конкурс на замещение должности главы местной администрации объявили 15 сентября в связи с истечением срока первого контракта с Виктором Мысковым. На должность претендовала директор Бахчеевской общеобразовательной школы Галина Богдзевич. За Виктора Мыскова проголосовали десять из 11 депутатов местного Совета. Галина Богдзевич получила в поддержку один голос. С 15 сентября обязанности главы администрации поселка временно исполнял его заместитель Вячеслав Попов. Он сложил полномочия после подписания контракта с Виктором Мысковым.

— Благодарен депутатам за высокую оценку работы и за то, что позволили продолжить начатое. Администрации предстоит решить проблему работы очистных сооружений. В планах — модернизация системы водоснабжения. Поселку также необходима новая школа, поскольку действующая в предаварийном состоянии. Продолжится капитальный ремонт Стрелицкого дворца культуры, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Виктор Мысков.

На ближайшей сессии местного Совета сити-менеджер представит долгосрочный план развития поселения.

Контекст

Виктор Мысков впервые стал главой администрации Стрелицкого городского поселения в июле 2014 года. С ним заключили трехлетний контракт. Его предшественник Александр Бражина ушел в отставку по собственному желанию. До назначения Виктор Мысков 34 года отработал в ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Женат, имеет взрослого сына.

В состав Стрелицкого городского поселения входят поселки Стрелица и Бахчеево. По численности населения оно является пятым в Семилукском районе. В нем проживает 4,4 тыс. человек.

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