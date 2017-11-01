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14:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области посетил завод «Электросигнал»

Алексей Гордеев осмотрел цеха ОАО «Электросигнал» — одного из старейших предприятий радиотехнического комплекса страны.

Источник: govvrn.ru

Завод специализируется на серийном производстве средств связи специального и профессионального назначения, выпускает изделия КВ, УКВ и СДВ-диапазонов, аппаратуру внутренней связи и коммутации, командно-штабные машины для Минобороны РФ, радиостанции для железнодорожного транспорта. Внедряются в производство новые изделия для силовых структур и спецслужб. Всего предприятие выпускает более 200 видов продукции. На заводе работают 2250 человек.

От поставок отдельных изделий «Элекстросигнал» перешел к разработкам и поставкам комплектов изделий и комплексов связи. Специалисты завода собственными силами, с использованием современных автоматизированных средств разработки, проектируют оснащение новых командно-штабных машин, разрабатывают проектную документацию на оснащение средствами связи и управление подвижных наземных объектов.

Алексей Гордеев посетил токарный цех, цеха сборки и монтажа, испытательный центр.

Здесь готовые радиостанции подвергают воздействию повышенной влажности, низких и высоких температур (от -60 до +70 градусов), пониженного атмосферного давления, электромагнитного излучения. Их погружают в воду, имитируют пыль, дождь, транспортную тряску, а затем изучают реакцию прибора на экстремальные условия.

— Последние семь лет мы работаем с прибылью, каждый год осваиваем выпуск порядка 3−5 новых изделий, — сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Потапов.

Сегодня работники предприятия берут на вооружение огромный опыт своих предшественников. В годы войны на всех самолетах и на каждом третьем танке стояли радиостанции, выпущенные «Электросигналом». В музее, где также побывал губернатор, хранятся уникальные экспонаты — прототип первого магнитофона, телевизор с линзой «КВН-49», радиоприемник «Воронеж» в виде книги, выпущенный к Международному фестивалю молодежи и студентов 1957 года в количестве 5 тыс. экземпляров.

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