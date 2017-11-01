Губернатор Воронежской области посетил завод «Электросигнал»
Алексей Гордеев осмотрел цеха ОАО «Электросигнал» — одного из старейших предприятий радиотехнического комплекса страны.
Алексей Гордеев осмотрел цеха ОАО «Электросигнал» — одного из старейших предприятий радиотехнического комплекса страны.
Завод специализируется на серийном производстве средств связи специального и профессионального назначения, выпускает изделия КВ, УКВ и
От поставок отдельных изделий «Элекстросигнал» перешел к разработкам и поставкам комплектов изделий и комплексов связи. Специалисты завода собственными силами, с использованием современных автоматизированных средств разработки, проектируют оснащение новых
Здесь готовые радиостанции подвергают воздействию повышенной влажности, низких и высоких температур (от -60 до +70 градусов), пониженного атмосферного давления, электромагнитного излучения. Их погружают в воду, имитируют пыль, дождь, транспортную тряску, а затем изучают реакцию прибора на экстремальные условия.
— Последние семь лет мы работаем с прибылью, каждый год осваиваем выпуск порядка 3−5 новых изделий, — сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Потапов.
Сегодня работники предприятия берут на вооружение огромный опыт своих предшественников. В годы войны на всех самолетах и на каждом третьем танке стояли радиостанции, выпущенные «Электросигналом». В музее, где также побывал губернатор, хранятся уникальные экспонаты — прототип первого магнитофона, телевизор с линзой «КВН-49», радиоприемник «Воронеж» в виде книги, выпущенный к Международному фестивалю молодежи и студентов 1957 года в количестве 5 тыс. экземпляров.