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14:16 (мск), источник: Новый Калининград

Горсовет изменил состав комиссии, которая будет выбирать главу Калининграда

Городской совет депутатов областного центра на своём заседании в среду утвердил состав конкурсной комиссии, которая в конце ноября выберет главу города, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Как отметил председатель совета Андрей Кропоткин, поступили предложения от представителей других фракций ввести в состав комиссии от горсовета (3 человека) не только членов «Единой России». В итоге он предложил вместо называвшегося ранее Анатолия Быкова включить в список депутата от «Патриотов России» Сергея Шайногу. Также на заседании прозвучало предложение включить в комиссию Артема Суханова (ЛДПР). В итоге большинство депутатов проголосовали за Шайногу, сам он не возражал.

Состав утвержденной горсоветом комиссии по выборам главы Калининграда выглядит так: председатель комиссии — Андрей Кропоткин; члены от горсовета: глава социальной комиссии горсовета Андрей Шумилин, Сергей Шайнога; члены от правительства области: вице-премьер по внутренней политике Александр Торба, глава кадровой службы Светлана Нестерова и начальник правового управления Елена Орлова.

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