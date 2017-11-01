Горсовет изменил состав комиссии, которая будет выбирать главу Калининграда

Как отметил председатель совета Андрей Кропоткин, поступили предложения от представителей других фракций ввести в состав комиссии от горсовета (3 человека) не только членов «Единой России». В итоге он предложил вместо называвшегося ранее Анатолия Быкова включить в список депутата от «Патриотов России» Сергея Шайногу. Также на заседании прозвучало предложение включить в комиссию Артема Суханова (ЛДПР). В итоге большинство депутатов проголосовали за Шайногу, сам он не возражал.