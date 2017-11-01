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14:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Смольный предлагает отменить ряд налоговых льгот для бизнеса

Город теряет до 30 млрд рублей в год из-за преференций по налогу на имущество организаций.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил отменить некоторые налоговые льготы, которые дают нулевую отдачу, а также пересмотреть другие преференции бизнесу, так как город из-за них теряет слишком много средств. Об этом он заявил на заседании петербургского Законодательного собрания в среду, 1 ноября, представляя проект бюджета на 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полтавченко призвал максимально сохранить предсказуемость налогообложения, поэтому, из-за повышения федеральной ставки налога на прибыль, Смольный решил снизить на 1% региональную ставку того же налога. Проект уже внесен в Заксобрание.

«Я очень рассчитываю на поддержку депутатского корпуса в скорейшем его принятии. Мы обязаны сделать этот шаг, хотя он обернется для города в трехлетней перспективе выпадением 1 млрд рублей доходов ежегодно»
Полтавченко

По словам губернатора, еще порядка 5 млрд рублей Петербург не досчитается из-за пониженных ставок налога на прибыль городских инвесторов. Темпы роста соответствующих бюджетных потерь в 2018 году вырастут настолько, что почти сравняются с прогнозными темпами роста инвестиций. «Это угроза для устойчивого роста экономики», — заявил Полтавченко.

При этом в Петербурге продолжают действовать льготы по налогу на имущество для крупных и средних инвесторов, их предоставление ежегодно лишает город еще 4 млрд рублей. В общей сложности, в результате предоставления федеральных и региональных преференций по налогу на имущество организаций, бюджет города лишается за год более 30 млрд рублей.

«При этом он получит в 2018 году по этой статье доходов в объеме 33 млрд рублей. Считаю, что отныне новые меры поддержки инвесторов нужно вводить только на прорывных для города и страны направлениях — цифровая экономика, развитие высоких технологий», — заявил градоначальник.

В отношении остальных инвесторов, уже получивших статус наибольшего благоприятствования, Полтавченко предлагает провести тщательный и детальный анализ эффективности.

«Мы ничего не будем менять второпях в сложившейся системе налоговых преференций. Но нам необходимо — чем раньше, тем лучше — разобраться, в каких региональных льготах повысить адресность, какие стоит уменьшить, а какие вообще отменить из-за низкой или нулевой отдачи», — подчеркнул губернатор.

Он также намерен сохранить неизменным налоговый режим для малого бизнеса, включая 7%-ную ставку для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения, и нулевую ставку по упрощенной и патентной системам для ИП в определенных сферах, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года.

В целом, в 2018 году 47% от всех налоговых и неналоговых поступлений в собственных доходах города принесет налог на доходы физических лиц. По словам Полтавченко, «в городе стало заметно больше собственников квартир и автовладельцев», что предполагает рост налога на имущество.

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