Смольный предлагает отменить ряд налоговых льгот для бизнеса
Город теряет до 30 млрд рублей в год
Город теряет до 30 млрд рублей в год
Губернатор
Полтавченко призвал максимально сохранить предсказуемость налогообложения, поэтому,
«Я очень рассчитываю на поддержку депутатского корпуса в скорейшем его принятии. Мы обязаны сделать этот шаг, хотя он обернется для города в трехлетней перспективе выпадением 1 млрд рублей доходов ежегодно»
По словам губернатора, еще порядка 5 млрд рублей Петербург не досчитается
При этом в Петербурге продолжают действовать льготы по налогу на имущество для крупных и средних инвесторов, их предоставление ежегодно лишает город еще 4 млрд рублей. В общей сложности, в результате предоставления федеральных и региональных преференций по налогу на имущество организаций, бюджет города лишается за год более 30 млрд рублей.
«При этом он получит в 2018 году по этой статье доходов в объеме 33 млрд рублей. Считаю, что отныне новые меры поддержки инвесторов нужно вводить только на прорывных для города и страны направлениях — цифровая экономика, развитие высоких технологий», — заявил градоначальник.
В отношении остальных инвесторов, уже получивших статус наибольшего благоприятствования, Полтавченко предлагает провести тщательный и детальный анализ эффективности.
«Мы ничего не будем менять второпях в сложившейся системе налоговых преференций. Но нам необходимо — чем раньше, тем лучше — разобраться, в каких региональных льготах повысить адресность, какие стоит уменьшить, а какие вообще отменить
Он также намерен сохранить неизменным налоговый режим для малого бизнеса, включая 7%-ную ставку для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения, и нулевую ставку по упрощенной и патентной системам для ИП в определенных сферах, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года.
В целом, в 2018 году 47% от всех налоговых и неналоговых поступлений в собственных доходах города принесет налог на доходы физических лиц. По словам Полтавченко, «в городе стало заметно больше собственников квартир и автовладельцев», что предполагает рост налога на имущество.