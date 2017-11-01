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14:54 (мск), источник: РИА Новости

Минюст представил Совфеду варианты мер в ответ на дискриминацию СМИ в США

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции РФ представило Совету Федерации варианты адресных мер в ответ на дискриминацию российских СМИ в США, сообщил РИА Новости первый замминистра юстиции РФ Олег Плохой.

Источник: Министерство юстиции Российской Федерации
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Ранее Минюст проинформировал, что получил решение временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с предложением проработать вопрос введения в российское законодательство мер ответного и адресного характера на недружественные дискриминационные действия в отношении российских средств массовой информации.

«Предложения нами были обобщены, мы свои предложения нормативно сформулировали. Эти предложения представлены Совету Федерации, они же осуществляют окончательную доработку в виде конкретных текстов законов. Там существует некая вариативность предложений наших мер в зависимости от того, какие меры предпримет против наших российских СМИ американская сторона. Мы готовы, мы в режиме “взведенного курка” в настоящий момент действуем», — сказал Плохой.

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27 октября© Ньюстюб
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