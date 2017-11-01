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15:17 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму усилили охрану складов вооружения Черноморского флота

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Охрана складов с вооружением Черноморского флота РФ в Крыму усилена после появления информации, что несколько происшествий с ЛЭП и на газопроводах могли быть диверсиями, сообщил в среду РИА Новости источник в штабе флота.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное). В НАК не исключили, что это мог быть подрыв. Глава обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов также сообщал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение опоры ЛЭП 110кВ. Позже стало известно о повреждении еще одного газопровода среднего давления в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

«Под усиленный режим охраны взяты склады вооружений», сказал собеседник агентства.

Дополнительные меры безопасности связаны с информацией о возможных диверсиях на объектах ТЭК на полуострове, добавил источник.

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