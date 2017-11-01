В Крыму усилили охрану складов вооружения Черноморского флота

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное). В НАК не исключили, что это мог быть подрыв. Глава обслуживающей компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов также сообщал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение опоры ЛЭП 110кВ. Позже стало известно о повреждении еще одного газопровода среднего давления в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.