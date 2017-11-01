«Признаки расслабленности налицо»: Александр Усс рассказал о состоянии краевой экономики

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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал о состоянии экономики Красноярского края и раскритиковал деятельность крупных финансово-промышленных групп.

В своем выступлении на VIII съезде краевых депутатов он отметил, что по уровню промышленного развития регион уступает соседним областям и общероссийскому показателю: «По итогам 2016 года индекс промышленного производства в крае составил лишь 98,7%». Докладчик подчеркнул, что многие собственники крупных заводов, работающих на территории края, получили их по итогам приватизации.

«Их позитивный вклад в развитие региона не всегда адекватен размерам извлекаемых ресурсов, а также последствиям этой деятельности для окружающей среды и здоровья наших жителей. Для крупных компаний Красноярский край должен быть не территорией присутствия, а местом, в благополучии и всестороннем развитии которого они заинтересованы» Александр Усс

Врио губернатора добавил, что «наличие на территории края крупных налогоплательщиков не должно нас расслаблять, а признаки этой расслабленности налицо». Он перечислил экономические потери края: «Ушли из нашего региона некоторые филиалы крупных российских банков, к минимуму сведены акцизопроизводящие мощности. Не принесли значительных эффектов проекты лесной отрасли, хотя здесь у региональной власти были возможности для влияния».