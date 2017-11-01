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15:28 (мск), источник: БЕЛТА

После введения биометрических документов у белорусов может появиться возможность иметь два паспорта

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После введения биометрических документов у белорусов может появиться возможность иметь два паспорта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.

Данный вариант уже проработан с международными организациями и предлагается для рассмотрения государственным органам.

«От граждан поступали предложения увеличить количество страниц до 48 или 64 — сейчас их 32. Мы проанализировали международный опыт и разработали вариант, возможно, более удобный и практичный — чтобы гражданам Беларуси выдавались два полностью идентичных действующих паспорта. То есть по одному можно поехать куда-либо, а второй оставить в посольстве для ожидания выдачи визы», — пояснил Павел Хрищенович.

Он также подробно рассказал о новых документах — идентификационной карте и биометрическом паспорте, доработанные образцы которых появились около недели назад.

«Карта будет с двумя чипами — контактным и бесконтактным, в них будут содержаться три приложения. Одно из них — идентификационное, а другое криптографическое — электронная цифровая подпись. Она позволит идентифицировать себя на информационных ресурсах, которые будут разрабатываться под карточку. Третье приложение соответствует требованиям ICAO (Международная организация гражданской авиации). Оно предназначено для того, чтобы впоследствии по этой карточке можно было бы пересекать государственную границу в случае заключения соответствующих международных соглашений, — отметил представитель МВД. — Также в перспективе с помощью данной карты можно будет оплачивать услуги или платить налоги».

«Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет — эта роль перейдет к идентификационной карте, — сообщил Павел Хрищенович. — Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси. Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства».

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет. «Но карта может выдаваться и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения. Также в ID-карте будет привязка к регистрации, в паспорте же она будет отсутствовать. То есть штампов о прописке в паспортах больше не будет, в электронном виде такие данные будут содержаться на карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено», — заявил Павел Хрищенович.

Производство новых документов будет организовано в Центре персонализации в Минске. «Человек, которому нужно получить карту или паспорт, придет в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства, где нужно будет предъявить старый документ, квитанцию об оплате (рассматривается вариант оплаты через ЕРИП) и заполнить анкетные данные. Исчезнет необходимость приносить свои фото — все будет делаться на месте. В электронном виде информация направится в Центр персонализации, а позже оттуда придут новые документы», — сказал он.

Как ранее сообщалось, введение биометрических документов планируется с января 2019 года. Стомость ID-карты составит 1 базовую величину (сейчас 1 БВ — Br23). Паспорт будет стоить 3 базовые. Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. В электронном чипе нового паспорта будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси.

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