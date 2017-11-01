Назарбаев: «Ротшильд» консультирует Нацбанк Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством компании «Rothschild & Co» Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти, сообщает
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством компании «Rothschild & Co» Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти, сообщает
Глава государства отметил наличие богатого опыта работы в финансовом секторе и подчеркнул международный авторитет компании «Ротшильд».
Компания «Ротшильд» является одним из старейших и крупнейших финансовых институтов в мире. У вас большой опыт работы с частными капиталовложениями. Этот опыт важен для нашей страны, поэтому вы сейчас консультируете Национальный Банк Казахстана.
В свою очередь Эрик де Ротшильд поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и выразил свое восхищение динамичным развитием Казахстана.
— Это мой первый визит в Казахстан. Я впечатлен тем, что увидел за последние два дня. Благодаря Вашей работе страна будет развиваться самым лучшим и динамичным образом в будущем.
— Казахстан имеет уникальное географическое положение, являясь мостом между Азией и Европой. Меня впечатляет Ваш дальновидный подход, который позволил наметить тренды на диверсификацию экономики, развитие промышленности и отход от сырьевой экономики, — сказал председатель совета директоров компании Эрик де Ротшильд.