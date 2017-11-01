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15:20 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев: «Ротшильд» консультирует Нацбанк Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством компании «Rothschild & Co» Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Nur.kz

Глава государства отметил наличие богатого опыта работы в финансовом секторе и подчеркнул международный авторитет компании «Ротшильд».

Компания «Ротшильд» является одним из старейших и крупнейших финансовых институтов в мире. У вас большой опыт работы с частными капиталовложениями. Этот опыт важен для нашей страны, поэтому вы сейчас консультируете Национальный Банк Казахстана.
Нурсултан Назарбаев

В свою очередь Эрик де Ротшильд поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и выразил свое восхищение динамичным развитием Казахстана.

— Это мой первый визит в Казахстан. Я впечатлен тем, что увидел за последние два дня. Благодаря Вашей работе страна будет развиваться самым лучшим и динамичным образом в будущем.

— Казахстан имеет уникальное географическое положение, являясь мостом между Азией и Европой. Меня впечатляет Ваш дальновидный подход, который позволил наметить тренды на диверсификацию экономики, развитие промышленности и отход от сырьевой экономики, — сказал председатель совета директоров компании Эрик де Ротшильд.

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