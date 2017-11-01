Глава Приангарья передал «Автоколонне 1880» 10 новых автобусов для междугородних маршрутов
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко передал 10 новых автобусов АО «Автоколонна 1880», которые будут работать на междугородних маршрутах.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко передал 10 новых автобусов АО «Автоколонна 1880», которые будут работать на междугородних маршрутах.
По словам главы региона, транспорт был закуплен на инвестиции из областного бюджета на 2017 год по государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приангарья». 10 новых автобусов — это дополнительный ежемесячный доход предприятия в 6 млн рублей, а также удобство и комфорт при поездках из Иркутска в Братск, Железногорск и Тайшет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Основным видом деятельности «Автоколонны 1880» являются перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугороднем сообщении по расписанию. На балансе предприятия числится 34 автобуса вместимостью от 18 до 53 пассажиров. В 2017 году автоколонна имеет в пользовании 13 паспортов маршрутов на перевозки в междугороднем сообщении, согласованных МинЖКХ Иркутской области, а также шесть паспортов маршрутов на перевозки в пригородном сообщении, в том числе: Иркутск — Хужир, Иркутск — Нилова Пустынь, Иркутск — Листвянка, Иркутск — Саянск, Иркутск — Тайшет, Иркутск —
«В результате электронного аукциона, проведенного между АО “Автоколонна 1880” и ООО “Лаки Стар плюс”, заключен договор поставки автобусов для дальних туристических и междугородних перевозок на сумму 85 млн рублей. Договор исполнен в полном объеме — АО “Автоколонна 1880” приобретены 10 новых автобусов производства КНР марки Golden Dragon по цене 8,5 млн рублей за единицу», — говорится в сообщении.
Автобусы вместимостью 51 пассажир оснащены кондиционерами, холодильниками, стереосистемами, индивидуальными системами вентиляции, зарядками для телефонов и светодиодами внутри салона. Предприятие планирует использовать новые машины на маршруты: