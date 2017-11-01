Глава Приангарья передал «Автоколонне 1880» 10 новых автобусов для междугородних маршрутов

Источник: irkobl.ru

По словам главы региона, транспорт был закуплен на инвестиции из областного бюджета на 2017 год по государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приангарья». 10 новых автобусов — это дополнительный ежемесячный доход предприятия в 6 млн рублей, а также удобство и комфорт при поездках из Иркутска в Братск, Железногорск и Тайшет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Основным видом деятельности «Автоколонны 1880» являются перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугороднем сообщении по расписанию. На балансе предприятия числится 34 автобуса вместимостью от 18 до 53 пассажиров. В 2017 году автоколонна имеет в пользовании 13 паспортов маршрутов на перевозки в междугороднем сообщении, согласованных МинЖКХ Иркутской области, а также шесть паспортов маршрутов на перевозки в пригородном сообщении, в том числе: Иркутск — Хужир, Иркутск — Нилова Пустынь, Иркутск — Листвянка, Иркутск — Саянск, Иркутск — Тайшет, Иркутск — Усть-Кут, Иркутск — Железногорск-Илимский, Иркутск — Новая Игирма, Иркутск — Братск, Иркутск — Аршан, Иркутск — МРС, Иркутск — Усть-Уда, Иркутск — Жигалово, а также Иркутск — Урик, Иркутск — Карлук, Иркутск — Никольск.

«В результате электронного аукциона, проведенного между АО “Автоколонна 1880” и ООО “Лаки Стар плюс”, заключен договор поставки автобусов для дальних туристических и междугородних перевозок на сумму 85 млн рублей. Договор исполнен в полном объеме — АО “Автоколонна 1880” приобретены 10 новых автобусов производства КНР марки Golden Dragon по цене 8,5 млн рублей за единицу», — говорится в сообщении.