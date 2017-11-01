Прокуратура не будет обжаловать приговор экс-губернатору Новосибирской области Юрченко

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура не будет подавать апелляционную жалобу на приговор бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, которого суд признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам заключения условно. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу Константин Наумкин.

«Обжаловать приговор не будем», — сказал Наумкин. Гособвинитель просил для Юрченко четыре года реального лишения свободы.

В Центральном райсуде Новосибирска ТАСС уточнили, что к настоящему времени поступила одна апелляционная жалоба на приговор — от адвоката Игоря Шурпика. «30 октября посредством электронной связи в адрес суда поступила жалоба защитника — адвоката Шурпика. Мы ее постановлением вернули заявителю и установили срок устранения недостатков до 15 ноября 2017 года», — сказал собеседник агентства.

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Ранее адвокат сообщал ТАСС, что будет обжаловать приговор несмотря на то, что полный его текст к тому моменту еще не получил, так как установленный законом срок подачи апелляции истекал 30 октября. После получения текста приговора и протоколов суда Шурпик планирует дополнить свою жалобу. Вместе с ним жалобы готовят два других защитника Юрченко — Александр Балян и Владимир Бригадин.

Дело Юрченко

Центральный райсуд Новосибирска 20 октября признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам условного лишения свободы. Гособвинение просило для Юрченко 4 года реального лишения свободы.

Суд постановил, что в 2010 году Юрченко, будучи первым замгубернатора, дал письменное указание об отмене аукциона по продаже земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания продать участок фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке на уровне около 40,4 млн рублей.

Обвинение вменяло Юрченко ущерб в размере 14 млн рублей недополученной прибыли компании, но суд отказался от этой части обвинения. В приговоре значится ущерб в размере 135 тыс. рублей — деньги, затраченные на проведение отмененного аукциона. Ущерб от отмены Юрченко аукциона оценивается в 135 тыс. рублей. Компания может взыскать, подав гражданский иск.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года, оно содержит более 100 томов. За 1,5 года было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Юрченко с самого начала вину не признавал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже «Тактике» принимало руководство области без его участия.