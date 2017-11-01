Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги

Источник: РИА "Новости"

Глава региона и начальник дороги обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и подготовку к чемпионату мира по футболу в части обеспечения перевозок болельщиков во время международного футбольного форума.

Рашид Сайбаталов рассказал, что Куйбышевская железная дорога активно развивает инфраструктуру Самарского и Сызранского железнодорожных узлов, предоставляя дополнительные мощности для обеспечения возрастающей потребности региона в железнодорожных перевозках.

Предприятия ОАО «РЖД» в границах Куйбышевской железной дороги вносят значительный вклад в развитие экономического потенциала области. Так, по сравнению с 2016 годом инвестиции в самарский регион увеличились более чем в три раза и составят свыше 9,6 млрд рублей.

Объем налоговых платежей, перечисленных предприятиями в региональный, местный бюджет и внебюджетные фонды, за 9 месяцев текущего года составил свыше 6,7 млрд руб. (+10% к 2016 году), объем закупаемой в регионе продукции для нужд ОАО «РЖД» превысил 5,5 млрд руб. (+13% к аналогичному периоду 2016 года).

«Вы обеспечиваете экономические связи нашей губернии с другими регионами страны. Исходя из объема инвестиций, ваших усилий по развитию материально-технической базы, закупок товаров и услуг у предприятий области, Куйбышевская железная дорога является локомотивом развития экономики Самарской области», — подчеркнул встречи Дмитрий Азаров и добавил, что правительство региона готово расширять сотрудничество с РЖД.

Также Дмитрий Азаров выразил благодарность Рашиду Сайбаталову за оперативное вмешательство с организацией безопасного проезда через транспортно-пересадочный узел на станции «Ягодная» в Красноглинском районе Самары.

Напомним, технологический переезд на перегоне Водинская-Козелковская, который находится на пересечении с ул. Мира в микрорайоне «Крутые ключи», был закрыт 13 октября по предписанию ГАИ. Куйбышевская дорога оперативно решила все вопросы, связанные с обеспечением безопасности.