Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги
Накануне врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым.
Накануне врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым.
Глава региона и начальник дороги обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и подготовку к чемпионату мира по футболу в части обеспечения перевозок болельщиков во время международного футбольного форума.
Рашид Сайбаталов рассказал, что Куйбышевская железная дорога активно развивает инфраструктуру Самарского и Сызранского железнодорожных узлов, предоставляя дополнительные мощности для обеспечения возрастающей потребности региона в железнодорожных перевозках.
Объем налоговых платежей, перечисленных предприятиями в региональный, местный бюджет и внебюджетные фонды, за 9 месяцев текущего года составил свыше 6,7 млрд руб. (+10% к 2016 году), объем закупаемой в регионе продукции для нужд ОАО «РЖД» превысил 5,5 млрд руб. (+13% к аналогичному периоду 2016 года).
«Вы обеспечиваете экономические связи нашей губернии с другими регионами страны. Исходя из объема инвестиций, ваших усилий по развитию
Также Дмитрий Азаров выразил благодарность Рашиду Сайбаталову за оперативное вмешательство с организацией безопасного проезда через
Напомним, технологический переезд на перегоне
«Этот вопрос требует урегулирования на системной основе», — добавил глава региона. Предполагается, что здесь в ближайшие два года будет построена двухуровневая развязка.