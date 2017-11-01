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16:14 (мск), источник: Ежедневник.by

Владимира Некляева арестовали на 10 суток

Белорусский поэт Владимир Некляев наказан 10 сутками административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции против политики властей.

Источник: Ежедневник.by

«Судья суда Ленинского района Минска наказала Владимира Некляева 10 сутками административного ареста», — говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

Там отмечается, что в суде рассматривалось административное дело против политика по факту призыва на одном из сайтов к участию в несанкционированной уличной акции «Марш возмущенных белорусов», которая прошла в октябре, сообщили РИА Новости.

Некляев является одним из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса, который инициировал проведение в Минске ряда несанкционированных акций протеста, в том числе 21 октября в центре Минска «Марша возмущенных белорусов», направленного против социально-экономической политики властей Белоруссии.

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