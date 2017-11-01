Владимира Некляева арестовали на 10 суток
Белорусский поэт Владимир Некляев наказан 10 сутками административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции против политики властей.
Белорусский поэт Владимир Некляев наказан 10 сутками административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции против политики властей.
«Судья суда Ленинского района Минска наказала Владимира Некляева 10 сутками административного ареста», — говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».
Там отмечается, что в суде рассматривалось административное дело против политика по факту призыва на одном из сайтов к участию в несанкционированной уличной акции «Марш возмущенных белорусов», которая прошла в октябре, сообщили РИА Новости.
Некляев является одним из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса, который инициировал проведение в Минске ряда несанкционированных акций протеста, в том числе 21 октября в центре Минска «Марша возмущенных белорусов», направленного против