В Волгограде назначен новый замглавы департамента городского хозяйства

Сергей Леонидович Комлев родился в 1971 году, с детства на протяжении всей жизни проживает в г. Волжский. В 1993 г. он окончил Волгоградский инженерно-строительный институт (ныне — Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ) по специальности «Строительно-дорожные машины и оборудование» с присвоением квалификации «инженер-механик».

Свой трудовой путь Сергей Леонидович начал в 1995 г. в должности слесаря-сборщика на одном из заводов Волжского. В 1996 году стал работать автомехаником в Волжской автоколонне № 1732. Здесь он трудился до 2016 года в должности начальника автоколонны, главного инженера, технического директора и генерального директора. В период его руководства открыто 5 новых автобусных маршрутов, значительно увеличился и обновился автобусный парк, что способствовало повышению уровня пассажирского обслуживания.