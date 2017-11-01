В Волгограде назначен новый замглавы департамента городского хозяйства
1 ноября место заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда занял Сергей Леонидович Комлев.
1 ноября место заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда занял Сергей Леонидович Комлев.
Ранее он работал первым заместителем гендиректора МУП «Волжская автоколонна № 1732». Об этом сообщает
Справка
Сергей Леонидович Комлев родился в 1971 году, с детства на протяжении всей жизни проживает в г. Волжский. В 1993 г. он окончил Волгоградский
Свой трудовой путь Сергей Леонидович начал в 1995 г. в должности
Сергей Леонидович женат, воспитывает дочь.