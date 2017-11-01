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16:58 (мск), источник: Интерфакс

Шесть бомбардировщиков РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в среду.

Как уточняется, шесть Ту-22М3 взлетели с территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака.

«Во время авиаудара прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома “Хмеймим”. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — сказано в сообщении.

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