Шесть бомбардировщиков РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии

Источник: РИА "Новости"

«Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в среду.

Как уточняется, шесть Ту-22М3 взлетели с территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака.

«Во время авиаудара прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома “Хмеймим”. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — сказано в сообщении.