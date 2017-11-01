Шесть бомбардировщиков РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города
«Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в среду.
Как уточняется, шесть Ту-22М3 взлетели с территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака.
«Во время авиаудара прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома “Хмеймим”. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — сказано в сообщении.