Заксобрание Петербурга выступит с инициативой о переезде СПбГУ в кампус
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду приняли решение обратиться к губернатору Георгию Полтавченко по вопросу переезда
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду приняли решение обратиться к губернатору Георгию Полтавченко по вопросу переезда
«Законодательное собрание
Создание кампуса потребует выделения в границах
«Можно констатировать, что существующая сегодня форма территориальной организации Университета полностью себя изжила и ограничивает рост конкурентоспособности вуза», — говорится в документе.