Заксобрание Петербурга выступит с инициативой о переезде СПбГУ в кампус

Источник: РИА Новости

«Законодательное собрание Санкт-Петербурга просит Вас создать при губернаторе Санкт-Петербурга межведомственную рабочую группу… в задачи которой вошли бы определение территории, пригодной для создания единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета, проработка связанных с этим юридических и имущественных вопросов и подготовка проекта соответствующих изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга», — говорится в тексте постановления.

Создание кампуса потребует выделения в границах Санкт-Петербурга земельного участка не менее 120 — 150 га. По мнению авторов документа, в настоящее время потенциал СПбГУ «достиг пределов своей реализации во многом по причине разобщенности и неприспособленности к современным условиям его имущественного комплекса».