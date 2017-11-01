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17:55 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронеже представили нового председателя областного суда

Новый председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов представлен губернатору Воронежской области Алексею Гордееву 1 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства региона.

Источник: govvrn.ru

Новый председатель облсуда был представлен в рамках встречи главы региона и первого заместителя председателя Верховного Суда РФ Петра Серкова.

Петр Серков охарактеризовал нового председателя облсуда не только как грамотного профессионала с большим опытом, но и как «вдумчивого, надежного и неравнодушного человека».

Алексей Гордеев отметил, что в Воронежской области выстроены здоровые, стабильные отношения между структурами, в том числе правоохранительными, и хорошо организована система работы мировых судей. Губернатор пообещал оказать новому председателю Воронежского областного суда помощь в адаптации в не знакомом ему ранее регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Тарасов был назначен на пост председателя Воронежского областного суда 24 октября указом президента РФ. До этого его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей.

Василий Тарасов окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета, работал следователем в органах прокуратуры Новороссийска, затем — прокурором в Туапсе. В 2009 году возглавил Саратовский областной суд. Всего в судебной системе работает почти 20 лет.

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