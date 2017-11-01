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16:45 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова отзывает ряд своих послов

Правительство Молдовы по предложению внешнеполитического ведомства страны приняло решение отозвать четырех послов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Члены кабмина на заседании в среду утвердили решение отозвать четырех послов Молдовы. Соответствующий проект представил министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, не уточнивший причин отзыва.

Таким образом, отозван посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, посол в Литве Валериу Фрижа, посол РМ в Нидерландах Емилиан Бренич, посол в Бельгии и Люксембурге Юрие Реницэ. Декреты должен подписать президент страны Игорь Додон.

Кроме того, на заседании правительства принято решение об освобождении с должности вице-министра внутренних дел и главнокомандующего войск карабинеров Иона Цуркана. Его назначили представителем Молдовы в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ.

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