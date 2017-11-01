Молдова отзывает ряд своих послов

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Члены кабмина на заседании в среду утвердили решение отозвать четырех послов Молдовы. Соответствующий проект представил министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, не уточнивший причин отзыва.

Таким образом, отозван посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, посол в Литве Валериу Фрижа, посол РМ в Нидерландах Емилиан Бренич, посол в Бельгии и Люксембурге Юрие Реницэ. Декреты должен подписать президент страны Игорь Додон.