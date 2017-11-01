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17:06 (мск), источник: РБК

Трамп после теракта в Нью-Йорке призвал закрыть лотерею грин-карт

Президент США выступил за прекращение раздачи видов на жительство с помощью визовой лотереи. В последние годы среди основных получателей грин-карт были и россияне.

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13
фотографий
13
фотографий

После теракта в Нью-Йорке, совершенного иммигрантом из Узбекистана, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отмены раздачи видов на жительство (грин-карт) в стране в рамках Diversity Visa Lottery Program (DVLP, Диверсификационная лотерея).

По условиям данной программы 50 тыс. грин-карт ежегодно разыгрываются среди подавших заявки жителей стран, иммигрантов из которых в США приезжает мало. Именно по выигранной в DVLP грин-карте, по данным американских СМИ, и прибыл в США в 2010 году исполнитель теракта — 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.

«Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой DVLP. Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать НАМНОГО жестче (и умнее)», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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Президент особо отметил, что DVLP является любимым детищем сенатора-демократа Чака Шумера, который «помогает импортировать» в США «европейские проблемы».

«Мы остановим это безумие!», — заверил Трамп.

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В ответ Шумер упрекнул Трампа в том, что тот политизирует проблему и разделяет Америку, в то время как ему следует сосредоточиться на решении реальных проблем.

«Я всегда верил и продолжают верить, что иммиграция — благо для Америки», — написал Шумер в Twitter.

Программа DVLP была запущена в США в 1990 году и проводится Государственным департаментом. В ее рамках ежегодно разыгрывается 50 тыс. видов на жительство в США (до 1997 года было 55 тыс., однако затем 5 тыс. грин-карт из общей квоты передали в программу NACARA, по которой в США въезжают граждане Никарагуа и некоторых других стран Центральной Америки).

Принять участие в лотерее могут граждане всех стран мира, за исключением тех, из которых на протяжении предыдущих пяти лет в США иммигрировало более 50 тыс. человек.

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Так, россияне не имели права на участие в лотерее в 2004—2008 годах. В последующие же годы россияне были одними из наиболее многочисленных «победителей» лотереи (по условиям розыгрыша ни одна страна не может получить более 7% всех грин-карт). Так, в лотерее-2015 право на грин-карту выиграли 4103 россиянина, больше «повезло» только жителям Камеруна и Либерии (по 5 тыс.), Ирана (4992), Непала (4991), Египта и Эфиопии (по 4988), ДР Конго (4943), Украины (4679) и Узбекистана (4368).

Теракт в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, в результате которого погибли восемь человек, произошел 31 октября (в ночь на 1 ноября по московскому времени). Водитель пикапа выехал на велодорожку и сбил находящихся на ней людей, после чего протаранил школьный автобус.

Полиция признала случившееся терактом и подтвердила принадлежность атаковавшего к «Исламскому государству» (запрещенной в России террористической группировке).

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