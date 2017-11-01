Трамп после теракта в Нью-Йорке призвал закрыть лотерею грин-карт
Президент США выступил за прекращение раздачи видов на жительство с помощью визовой лотереи. В последние годы среди основных получателей
Президент США выступил за прекращение раздачи видов на жительство с помощью визовой лотереи. В последние годы среди основных получателей
После теракта в
По условиям данной программы 50 тыс.
«Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой DVLP. Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать НАМНОГО жестче (и умнее)», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Президент особо отметил, что DVLP является любимым детищем
«Мы остановим это безумие!», — заверил Трамп.
В ответ Шумер упрекнул Трампа в том, что тот политизирует проблему и разделяет Америку, в то время как ему следует сосредоточиться на решении реальных проблем.
«Я всегда верил и продолжают верить, что иммиграция — благо для Америки», — написал Шумер в Twitter.
Программа DVLP была запущена в США в 1990 году и проводится Государственным департаментом. В ее рамках ежегодно разыгрывается 50 тыс. видов на жительство в США (до 1997 года было 55 тыс., однако затем 5 тыс.
Принять участие в лотерее могут граждане всех стран мира, за исключением тех, из которых на протяжении предыдущих пяти лет в США иммигрировало более 50 тыс. человек.
Так, россияне не имели права на участие в лотерее в 2004—2008 годах. В последующие же годы россияне были одними из наиболее многочисленных «победителей» лотереи (по условиям розыгрыша ни одна страна не может получить более 7% всех грин-карт). Так, в лотерее-2015 право на
Теракт в центре
Полиция признала случившееся терактом и подтвердила принадлежность атаковавшего к «Исламскому государству» (запрещенной в России террористической группировке).