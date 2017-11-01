Простые вопросы

Источник: РИА "Новости"

Драматический провал последних гастролей Алексея Навального ставит перед ним и наблюдающей публикой ряд интересных вопросов.

Вопросы, встающие перед Навальным, понятны: как снова стать оппозиционером номер один после выдвижения кандидатом в президенты Ксении Собчак. У Собчак стопроцентная узнаваемость, мощные связи, к ней сразу же примкнули серьезные люди. А главное — она имеет право участвовать в выборах, в отличие от Алексея Навального. А в год президентских выборов, если ты не баллотируешься — то ты никому и не нужен. О том же, что никаких вариантов с участием Навального в выборах не предполагается много раз заявляли и в ЦИК и в Администрации президента. По закону он участвовать не может. Закон ради него меняться не будет.

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Благоразумно заявившая о своих амбициях в тот момент, когда Навальный отбывал административный арест, Собчак сразу же овладела всеобщим медийным вниманием, и Навальному теперь придется как-то возвращать внимание прессы к себе. Сделать это будет тем более сложно, поскольку сама повестка Навального людям, в общем-то, если и не надоела, то стала понятна. На протяжении лет этот политик говорит совершенно одно и то же, а публика жаждет сенсаций. Если новых сенсаций нет — то нет и резона ходить на митинги заезжего трибуна, потому что и так заранее ясно, что он расскажет. Собчак, как и последовавшая за ней Екатерина Гордон, показывают куда как больший опыт обращения с медиа, постоянно вбрасывая с дискуссионное пространство вопросы, острота которых в России практически постоянна: Крым, Ленин и тому подобное. Навальный же продолжает бубнить про коррупцию, а эта тема в России большой остроты в дискуссионном пространстве никак не имеет. Ну да, вот коррупция. Коррупция — плохо. И что? Видимо, девушки, много лет занятые профессиональной журналистикой, гораздо лучше чувствуют аудиторию, чем человек, который отказывается от общения с прессой, считая, что он сам себе пресса.

А вот вопросы, которые встают перед любопытными наблюдателями, куда как более интересные.

Вот Навальный посетил Астрахань, Иваново, Курск и Тамбов. И везде собрал сильно меньше тысячи человек. Трудно избавиться от ощущения, что это собираются волонтеры региональных штабов Навального — то есть, люди, которым он сам платит деньги.

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Кроме этого, Навальный периодически рассказывает нам, какие гигантские миллионы они собирают. В том числе, кстати, в биткойнах. Если сравнить количество людей на его митингах с этими вот гигантскими миллионами, то возникает ощущение глубокого несоответствия. Не может такое ничтожное количество людей собирать такое огромное количество миллионов. А это рождает в наблюдателях подозрения.

Еще, конечно, хотелось бы понимать, на что тогда собираются деньги, если известно, что Навальный не может участвовать в выборах. Ведь на сайте трибуна прямо так и написано: «Поддержите кампанию по выдвижению Алексея Навального в президенты». То есть, люди заведомо обманываются, поскольку выдвигаться он не может. В статье 159 УК РФ это называется: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Обман и злоупотребление доверием налицо.

В Твиттере «Навальный Live» недавно появился смешной твит «Алексей Навальный любит отвечать на вопросы, даже на самые неожиданные». Как Алексей Навальный любит отвечать на вопросы, мы видели буквально недавно, в Астрахани, где он повернулся спиной к корреспонденту телеканала «Дождь» Владимиру Роменскому и упорно молчал в ответ на всё, что тот хотел узнать у трибуна. А узнать Роменский хотел именно об отношении Навального к участию в выборах Ксении Собчак. Видимо, ответить ему пока нечего.

Между тем, время стремительно уходит — до объявления предвыборной кампании остается месяц, а уже сейчас индекс недоверия к Навальному больше, чем к Собчак, при сравнимо исчезающе малых уровнях индекса доверия. Ответы на вопросы нужны, и если они не будут даны в ближайшие несколько недель — то даже если предположить то самое «чудо», о котором говорила Элла Памфилова, Навальному оно уже не поможет.