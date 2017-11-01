Назарбаев внес изменения в правила прохождения воинской службы

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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года № 124 «Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 19, ст. 183) следующие изменения и дополнения:

в Правилах прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, утвержденных вышеназванным Указом:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Военнослужащие специальных государственных органов проходят воинскую службу с учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года “О специальных государственных органах Республики Казахстан” (далее — Закон “О специальных государственных органах”).»;.

пункт 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) уполномоченный орган — государственный орган, в структуре которого предусмотрено прохождение воинской службы.»;.

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Прохождение воинской службы в мирное и военное время включает в себя обучение в военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего, послевузовского образования, призыв на воинскую службу, добровольное поступление на воинскую службу по контракту, присвоение воинского звания, назначение на воинскую должность и перемещение по воинской службе, ротацию, увольнение с воинской службы, аттестацию, предоставление отпусков, прохождение воинских сборов, другие обстоятельства (события), определенные законодательством Республики Казахстан.»;.

в пункте 8:

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«2) для поступивших на воинскую службу по контракту — день издания приказа командира воинской части (руководителя государственного учреждения) о зачислении в списки личного состава части, а в Службе государственной охраны Республики Казахстан — день издания приказа по личному составу;.

3) для поступивших в военные учебные заведения, реализующие программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, если до этого они не являлись военнослужащими, — для военных учебных заведений со дня издания приказа начальника военного учебного заведения о зачислении в списки учебного состава, за исключением уланов, а при поступлении в иностранное военное учебное заведение — со дня издания приказа руководителя уполномоченного органа о направлении на учебу;;.

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) для уланов, завершивших второй курс обучения в военных учебных заведениях, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования на базе основного среднего образования, — со дня издания приказа начальника военного учебного заведения о продолжении обучения, переводе на третий курс и назначении на воинскую должность переменного состава кадета.»;.

часть третью пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Днем окончания воинской службы считается день исключения из списков воинской части в связи с увольнением с воинской службы (окончанием воинских сборов), а также в случае перехода на государственную службу в государственные органы или государственные учреждения, за исключением перевода в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, специальные государственные или правоохранительные органы Республики Казахстан, оформляемый приказом командира воинской части (руководителя государственного учреждения), за исключением Службы государственной охраны Республики Казахстан, где увольнение оформляется приказом его первого руководителя.»;.

часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. В срок воинской службы военнослужащему не засчитываются период времени, на который он самовольно оставил воинскую часть или место воинской службы, а также время отбывания уголовного наказания в виде ареста.»;.

в пункте 12:

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. Контракт о прохождении воинской службы заключается в добровольном порядке гражданином Республики Казахстан с уполномоченным должностным лицом Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в письменном виде по типовой форме, утверждаемой Министром обороны Республики Казахстан по согласованию с первыми руководителями уполномоченных органов:»;.

подпункт 4) исключить;.

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) уланом при переводе на третий курс обучения военного учебного заведения, реализующего образовательные программы технического и профессионального образования, — с начальником данного учебного заведения.»;.

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Первый руководитель уполномоченного органа определяет уполномоченных должностных лиц, наделенных полномочиями по заключению контракта о прохождении воинской службы с гражданами Республики Казахстан.»;.

подпункт 3) части второй пункта 13 изложить в следующей редакции:

«3) отчисления из военного учебного заведения, не являющегося основанием для увольнения по отрицательным мотивам, военнослужащего, проходившего воинскую службу по контракту перед поступлением в военное учебное заведение, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 26 Закона;»;.

в пункте 21:

подпункт 7) части второй изложить в следующей редакции:

«7) сведения о сдаче декларации о доходах и имуществе на себя и свою супругу (супруга);»;.

часть третью изложить в следующей редакции:

«Лица, не проходившие ранее воинскую службу, не обучавшиеся на военной кафедре высшего учебного заведения, представляют документ, подтверждающий прохождение военной подготовки в специализированной организации Министерства обороны, за исключением женщин.»;.

часть первую пункта 25 изложить в следующей редакции:

«25. Медицинское освидетельствование проводится постоянно действующей медицинской комиссией местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, городов и районов.»;.

пункты 26, 28 и 30 изложить в следующей редакции:

«26. Порядок медицинского освидетельствования и состав медицинских комиссий определяются Правилами проведения военно-врачебной экспертизы.»;.

«28. По результатам психологического отбора выносится одно из следующих заключений о пригодности кандидата к воинской службе по контракту на конкретных воинских должностях:

1) «рекомендуется»;.

2) «не рекомендуется».;.

«30. В отношении лиц, поступающих на воинскую службу по контракту на должности, перечень которых утвержден руководителем уполномоченного органа, проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований в порядке, определенном руководителем уполномоченного органа. Проведение психофизиологического и полиграфологического исследований организовывается уполномоченными органами, в структуре которых предусмотрено прохождение воинской службы.»;.

подпункты 4) и 6) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«4) о проведении психофизиологического и полиграфологического исследований с кандидатами на воинские должности, перечень которых утвержден руководителем уполномоченного органа;»;.

«6) о рассмотрении кандидатуры военнослужащего отборочной комиссией воинской части.»;.

пункты 38 и 43 изложить в следующей редакции:

«38. Военнослужащему, достигшему предельного возраста состояния на воинской службе, по его рапорту продлевается срок воинской службы руководителем уполномоченного органа путем заключения с ним нового контракта на срок до пяти лет в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Закона.»;.

«43. Назначение военнослужащего на воинскую должность производится с учетом уровня образования и профессиональной подготовки военнослужащего, состояния здоровья, в зависимости от квалификационных требований к категориям должностей государственного органа, утверждаемых первым руководителем уполномоченного органа, и иных обстоятельств, предусмотренных настоящими Правилами.»;.

часть четвертую пункта 45 изложить в следующей редакции:

«Для перечня должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц, назначаемых Президентом Республики Казахстан или по согласованию с ним, избираемых по его представлению, а также назначаемых по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, сроки нахождения на воинских должностях не устанавливаются.»;.

пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Гражданин, зачисленный в военное учебное заведение, реализующее образовательные программы технического и профессионального, высшего образования, назначается на воинскую должность переменного состава кадета и курсанта со штатно-должностной категорией составов солдат (матросов) или сержантов (старшин).

Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицерского состава, зачисленный в военное учебное заведение, освобождается от ранее занимаемой воинской должности и назначается на воинскую должность переменного состава курсанта со штатно-должностной категорией составов солдат (матросов) или сержантов (старшин).

Военнослужащий по контракту, зачисленный в военное учебное заведение, реализующее образовательные программы послевузовского образования, освобождается от ранее занимаемой воинской должности и назначается на воинскую должность переменного состава магистранта либо докторанта или адъюнкта Вооруженных Сил, за исключением обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий.

Улан, переведенный на третий курс обучения, а также гражданин на базе общего среднего образования или военнослужащий, зачисленные в военные учебные заведения, реализующие образовательные программы технического и профессионального, высшего образования, назначаются на воинскую должность переменного состава кадета либо курсанта или военного интерна Вооруженных Сил соответственно.

При зачислении в военное учебное заведение военнослужащего (гражданина) сохраняется ранее присвоенное ему воинское звание.;.

часть первую пункта 48 изложить в следующей редакции:

«48. Военнослужащие, окончившие военные учебные заведения или адъюнктуру, магистратуру либо докторантуру военного учебного заведения, назначаются на воинские должности, подлежащие замещению лицами с необходимым уровнем образования, а также, если перечнем воинских должностей и соответствующих им воинских званий в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, утверждаемым Президентом Республики Казахстан (далее — перечень воинских должностей), им соответствуют равные или более высокие воинские звания, чем имеющиеся воинские звания у названных военнослужащих.»;.

часть первую пункта 50 изложить в следующей редакции:

«50. На вакантные воинские должности могут быть временно назначены военнослужащие нижестоящего состава, а также военнообязанные соответствующего состава либо граждане в порядке, определяемом первым руководителем уполномоченного органа. При этом должностной оклад военнослужащим нижестоящего состава, военнообязанным и лицам гражданского персонала устанавливается согласно занимаемой воинской должности.»;.

подпункт 4) пункта 55 изложить в следующей редакции:

«4) по семейным обстоятельствам по рапорту военнослужащего, проходящего воинскую службу по контракту, при наличии условий, предусмотренных подпунктом 8) пункта 1 статьи 26 Закона, подтверждающихся актом обследования семейно-имущественного положения по типовой форме, утверждаемой Министром обороны Республики Казахстан по согласованию с первыми руководителями уполномоченных органов;»;.

пункты 58 и 59 изложить в следующей редакции:

«58. При назначении военнослужащего на воинскую должность, освобождении от воинской должности, зачислении в распоряжение командира (начальника), увольнении, присвоении, снижении, лишении воинского звания, а также заключении нового контракта оформляются представление по типовой форме, утверждаемой Министром обороны Республики Казахстан по согласованию с первыми руководителями уполномоченных органов, или другие документы (рапорт, план перемещения, план распределения).

59. Военнослужащие, отбывающие наказание в виде ареста, не могут быть назначены на высшую воинскую должность.;.

часть четвертую пункта 70 изложить в следующей редакции:

«Перевод военнослужащих в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, специальные государственные или правоохранительные органы Республики Казахстан производится по согласованию с их первыми руководителями.»;.

часть первую пункта 72 изложить в следующей редакции:

«72. Военнослужащие в интересах обеспечения обороны и безопасности государства могут быть прикомандированы не на воинские должности к государственным органам и организациям Республики Казахстан по согласованию с первыми руководителями, а к международным организациям — в соответствии с принятыми соглашениями (договорами).»;.

части вторую и третью пункта 74 изложить в следующей редакции:

«Премирование и оказание материальной помощи прикомандированных военнослужащих осуществляются в порядке, определенном для работников указанных государственных органов, организаций и международных организаций.

Выплата должностных окладов, премий, материальной помощи, пособий на оздоровление, надбавок за особые условия прохождения службы и других надбавок, установленных законодательством Республики Казахстан, прикомандированным военнослужащим производится за счет средств, предусмотренных на содержание государственных органов, организаций и международных организаций, к которым они прикомандированы. Иные выплаты, а также обеспечение вещевым имуществом производятся, соответственно, за счет средств, предусмотренных на содержание уполномоченного органа, откуда прикомандированы военнослужащие.;.

пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. К присвоению очередного воинского звания, а также первого воинского звания офицерского состава в соответствии с подпунктами 4), 5) пункта 89 настоящих Правил не представляются военнослужащие при наличии неснятого дисциплинарного взыскания, в отношении которых возбуждено уголовное дело, а также находящиеся в распоряжении соответствующих командиров (начальников) (в том числе при временном исполнении обязанностей по вакантным или не вакантным должностям).»;.

в пункте 97:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Военнослужащим время отбывания уголовного наказания в виде ареста, назначенное по приговору суда, не засчитывается в срок выслуги для присвоения очередного воинского звания.»;.

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При поступлении на воинскую службу срок выслуги в воинском звании исчисляется с учетом срока выслуги в запасе.»;.

пункт 101 изложить в следующей редакции:

Во время отбывания уголовного наказания в виде ареста военнослужащему не могут быть присвоены очередное воинское звание и первое воинское звание офицерского состава и состава сержантов (старшин).;.

в пункте 105:

часть первую изложить в следующей редакции:

«105. Снижение военнослужащих (военнообязанных) в воинском звании на одну ступень, их лишение воинского звания и восстановление в воинском звании производятся:

1) высший офицерский состав — Президентом Республики Казахстан — Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Казахстан;.

2) офицерский состав (кроме высшего офицерского состава) — первым руководителем уполномоченного органа;.

3) иные воинские звания — в соответствии с перечнем должностных лиц.;.

часть третью исключить;.

пункт 135 изложить в следующей редакции:

«135. Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы, кадетов и курсантов) предоставляются учебные отпуска для подготовки и сдачи вступительных экзаменов, в период обучения в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования, на срок, определенный учебным планом, а военнослужащим, являющимся соискателями ученых степеней кандидата, доктора наук, степеней доктора философии (PhD) и доктора по профилю, предоставляются творческие отпуска в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;.

часть вторую пункта 140 исключить;.

в пункте 142:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Порядок выполнения мероприятий по организации и проведению аттестации военнослужащих в уполномоченных органах определяется их первыми руководителями. Аттестационный лист оформляется по форме, утверждаемой Министром обороны Республики Казахстан по согласованию с первыми руководителями уполномоченных органов.»;.

часть третью исключить;.

пункт 144 изложить в следующей редакции:

«144. В выводе по итогам аттестации указывается, соответствует или не соответствует аттестуемый занимаемой должности, после чего излагается мнение о дальнейшем, наиболее целесообразном его служебном использовании, исходя из профессиональных, деловых, моральных и психологических качеств, опыта работы, способностей и наклонностей, а также интересов службы.

При этом могут быть даны следующие рекомендации:

о выдвижении на высшую должность или включении в кадровый резерв;.

о направлении на учебу в военное учебное заведение;.

о перемещении на равную воинскую должность;.

о перемещении на низшую воинскую должность;.

об увольнении с воинской службы;.

об освоении индивидуальной программы профессионального развития — только в отношении военнослужащих специальных государственных органов Республики Казахстан.;.

пункт 145 исключить;.

пункт 146 изложить в следующей редакции:

«146. Не подлежат аттестации военнослужащие в период их нахождения в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучения по образовательным программам послевузовского образования в специальных (военных) учебных заведениях, организациях образования Республики Казахстан и (или) иностранных государств в рамках государственного заказа по подготовке государственных служащих по образовательным программам послевузовского образования, за исключением обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий. Они аттестуются после выхода на службу не ранее чем через шесть месяцев и не позднее одного года со дня выхода на службу.»;.

в пункте 151:

часть первую исключить;.

часть вторую изложить в следующей редакции:

«На аттестационные комиссии также возлагается рассмотрение вопросов прохождения воинской службы отдельными военнослужащими по решению соответствующего командира воинской части (руководителя государственного учреждения).»;.

пункт 152 изложить в следующей редакции:

«152. Жалоба на нарушение порядка и необъективность аттестации может быть подана вышестоящим должностным лицам через непосредственного начальника (по команде) не позднее трех месяцев со дня ознакомления с результатами аттестации лица, в отношении которого проводилась аттестация. При этом каждый имеет право на судебную защиту.

В случае признания жалобы военнослужащего обоснованной проводится повторная аттестация.;.

часть вторую пункта 156 изложить в следующей редакции:

«Выписка из приказа по личному составу об увольнении военнослужащего с воинской службы доводится до его сведения под роспись. В случаях нахождения военнослужащего в отпуске, на лечении или в служебной командировке, выписка из приказа доводится до его сведения после возвращения.»;.

пункты 161, 164,165 и 166 изложить в следующей редакции:

«161. Увольнение в связи с переходом на государственную службу в государственные органы или государственные учреждения, за исключением перевода в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, специальные государственные или правоохранительные органы Республики Казахстан, производится по рапорту военнослужащего при поступлении соответствующего уведомления государственного органа (учреждения) о приеме военнослужащего на государственную службу с указанием должности государственного служащего.»;.

«164. Военнослужащий, в случаях избрания или назначения его в представительные органы Республики Казахстан, подлежит увольнению на основании опубликованных в соответствующих средствах массовой информации итогов выборов.

165. Военнослужащий, в случаях его избрания или назначения на должность судьи, подлежит увольнению на основании соответствующего акта о его назначении или извещения уполномоченного органа о его назначении.

166. Увольнение военнослужащих в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан производится решением уполномоченного руководителя со дня вступления в силу соответствующего Указа Президента Республики Казахстан о выходе из гражданства Республики Казахстан или дня регистрации утраты гражданства Республики Казахстан уполномоченными государственными органами в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.;.

дополнить пунктом 167−1 следующего содержания:

«167−1. Увольнение военнослужащих в связи с отчислением из военного учебного заведения, за исключением случаев отчисления из высших военных учебных заведений выпускников военных учебных заведений, реализующих программы технического и профессионального образования, а также военных интернов, магистрантов, докторантов и адъюнктов, производится на основании приказа об отчислении.»;.

в пункте 168:

подпункты 1), 2) и 4) изложить в следующей редакции:

«1) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за совершение преступления, в том числе условно, — на основании поступившего в часть приговора суда и распоряжения о вступлении его в законную силу;.

2) в связи с освобождением от уголовной ответственности за совершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, — на основании поступившего в часть приговора суда и распоряжения о вступлении его в законную силу или постановления органа уголовного преследования, утвержденного прокурором;;.

«4) в связи с нахождением при исполнении обязанностей воинской службы в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также отказа или уклонения от прохождения медицинского освидетельствования в специализированных медицинских учреждениях (наркологических диспансерах) на предмет употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения, — на основании заключения служебного расследования;»;.

подпункт 5) исключить;.

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) в случае систематического нарушения военнослужащим условий контракта — на основании заключения служебного расследования или после рассмотрения данных фактов аттестационной комиссией воинской части (государственного учреждения) в соответствии с настоящими Правилами;»;.

подпункт 7) исключить;.

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) в связи с отсутствием военнослужащего специального государственного органа или органа внутренних дел на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд — на основании заключения служебного расследования;»;.

подпункт 9) исключить;.

дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) в связи с предоставлением при поступлении на воинскую службу заведомо ложных документов или сведений, которые могли являться основаниями для отказа в приеме на воинскую службу.»;.

пункты 171 и 173 исключить.