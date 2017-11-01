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18:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Арест главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину продлен до 5 декабря

Арест главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину продлен до 5 декабря. Об этом сообщили в Московском районном суде 1 ноября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, суд удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест до 5 декабря 2017 года включительно.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия. Обвинение было предъявлено 8 сентября, сам Кирилл Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией.

Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно.

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