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19:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Генпрокурор РФ приказал создать Байкальскую межрайонную прокуратуру с 1 декабря

Решение принято в целях усиления надзора за соблюдением природоохранного законодательства в Байкало-Ангарском бассейне.

Источник: Reuters

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка приказал создать Байкальскую межрайонную прокуратуру с 1 декабря 2017 года. Соответствующее решение принято в целях усиления надзора за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды в Байкало-Ангарском бассейне, исполнением Федерального закона «Об охране озера Байкал», защиты конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры России.

По своему статусу она будет приравнена к прокуратуре субъекта РФ.

«В ее состав войдут восемь межрайонных природоохранных прокуратур, которые будут расположены в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и поселке Еланцы Ольхонского района Иркутской области, Улан-Удэ и Северобайкальске Республики Бурятия, а также в Петровск-Забайкальском Забайкальского края», — отметили в ведомстве.

Основными задачами, стоящими перед вновь образованной природоохранной прокуратурой, Юрий Чайка определил надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду межрегиональными, территориальными органами и подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями (в том числе управляющих особо охраняемыми природными территориями и особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа) на территории регионов, расположенных в Байкало-Ангарском бассейне.

Напомним, что заседание под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на тему: «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства об особо охраняемых природных территориях, сохранении и использовании объектов животного мира и среды их обитания» состоялось в Москве накануне, 31 октября. В своем докладе глава ведомства обратил внимание на отсутствие очистных сооружений и проблемы с размещением отходов от хозяйственной деятельности на Байкале.

Также президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке взять под особый контроль охрану окружающей среды на озере Байкал. Это указание содержится в перечне поручений главы государства. Кроме того, главам Байкальского региона необходимо обеспечить контроль за расходованием выделенных средств. Документ принят по итогам «проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории».

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверяли работу властей Иркутской области по охране лесов, экологии и природы Байкала с 29 августа по 2 сентября. Тогда же с проверкой исполнения природоохранного законодательства прибыли представители центральных контрольных ведомств.

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