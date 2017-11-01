Мэрию Самары покинули Сластенин, Коновалов, Филатов и Тимреч
В среду, 1 ноября, руководящие посты в администрации Самары покинули сразу четыре человека.
В среду, 1 ноября, руководящие посты в администрации Самары покинули сразу четыре человека.
Это первый заместитель главы города Владимир Сластенин, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и руководитель департамента управления делами Александр Филатов.
В администрации города пояснили, что у должностных лиц истек срок трудового договора, который не был продлен.
Все они были назначены на должности в мэрии Самары в то время, когда мэром был Олег Фурсов. Отметим также, что Александр Филатов раньше работал с Фурсовым в областном департаменте по делам молодежи, а Станислав Тимреч был его заместителем в департаменте, а потом и в министерстве труда.
Владимир Сластенин в горадминистрации проработал два года, придя туда с позиции управляющего самарским филиалом банка «Союз». В августе 2015 г. возглавил департамент финансов, сменив Андрея Прямилова. В июле 2016 г. Олег Фурсов назначил Сластенина своим первым замом.
Напомним, с 1 ноября врио главы города является Владимир Василенко. Руководивший городом Олег Фурсов занял должность министра труда, занятости и миграционной политики в областном правительстве.