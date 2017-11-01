Галбур назвал причину отзыва четырех послов Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Четыре посла Молдовы были решением правительства страны отозваны по различным причинам. Об этом после заседания кабмина сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

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Ранее кабмин утвердил предложение внешнеполитического ведомства страны. Таким образом отозван посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, посол в Литве Валериу Фрижа, посол РМ в Нидерландах Емилиан Бренич, посол в Бельгии и Люксембурге Юрие Реницэ.

«Что касается господина Бренича, отзыв связан с окончанием его мандата в начале октября. От господина Чокоя у нас есть заявление, в котором указаны личные мотивы, о которых не я должен говорить. Это заявление была принято», — пояснил Галбур.

В отношении послов Фрижа и Реницэ, министр пояснил, что ранее они были назначены на свои должности по политическому принципу.

«Наше намерение — назначить на их место представителей дипломатической службы, профессионалов, которые продолжат продвигать в этих странах интересы в соответствии с действиями и приоритетными направлениями, установленными в программе правительства», — заключил Галбур.