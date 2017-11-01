Правительство отклонило еще одну инициативу Игоря Додона

Источник: Noi.md

Члены кабмина объяснили, что автор проекта не коснулся вопроса о финансовом покрытии.

«Принимая во внимание тот факт, что существующие финансовые ресурсы направлены на выполнение уже принятых обязательств, проект не может быть поддержан», говорится в заявлении правительства.

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Предложение Игоря Додона было подвергнуто критике премьер-министром Павлом Филипом, который назвал его популистским.

«Содержание этой инициативы является популистским, нет других слов, которые могли бы охарактеризовать ее суть. Если бы автор был честен, он должен был указать, что возврат к предыдущему пенсионному возрасту будет означать сокращение размера пенсий. Нет чудес и результатов без большой работы. Реформа пенсионной системы оказалась хорошей, и результаты наблюдаются и ощущаются пенсионерами. Мы вернули ту справедливость, которая была у них украдена. Очень легко придумать такие инициативы, зная, что не несешь ответственность за определение источников финансирования», — заявил Филип.