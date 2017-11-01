Правительство отклонило еще одну инициативу Игоря Додона
Законодательное предложение главы государства о сокращении пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин было отклонено сегодня правительством, сообщает Noi.md.
Законодательное предложение главы государства о сокращении пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин было отклонено сегодня правительством, сообщает Noi.md.
Члены кабмина объяснили, что автор проекта не коснулся вопроса о финансовом покрытии.
«Принимая во внимание тот факт, что существующие финансовые ресурсы направлены на выполнение уже принятых обязательств, проект не может быть поддержан», говорится в заявлении правительства.
Предложение Игоря Додона было подвергнуто критике
«Содержание этой инициативы является популистским, нет других слов, которые могли бы охарактеризовать ее суть. Если бы автор был честен, он должен был указать, что возврат к предыдущему пенсионному возрасту будет означать сокращение размера пенсий. Нет чудес и результатов без большой работы. Реформа пенсионной системы оказалась хорошей, и результаты наблюдаются и ощущаются пенсионерами. Мы вернули ту справедливость, которая была у них украдена. Очень легко придумать такие инициативы, зная, что не несешь ответственность за определение источников финансирования», — заявил Филип.
Отметим, что реформа пенсионной системы, принятая в декабре 2016 года, предусматривает уравнение пенсионного возраста женщин и мужчин. Таким образом, женщины и мужчины уйдут на пенсию в возрасте 63 лет, а период взносов будет также уравнен и составит 34 года. Согласно изменениям, стандарт возраста в 63 года для выхода на пенсию будет установлен 1 июля 2019 года для мужчин и 1 июля 2028 года для женщин.