Додон пожаловался послам на злоупотребления Конституционного суда
Сегодня глава государства встретился с послами, аккредитованными послами в Республике Молдова, сообщает Noi.md.
Сегодня глава государства встретился с послами, аккредитованными послами в Республике Молдова, сообщает Noi.md.
В ходе встречи обсуждались вопросы внутренней и внешней политики страны. Додон подтвердил перед послами свою позицию по отношению к последним решениям Конституционного суда, отметив, что это учреждение «участвует в грязных политических играх парламентского большинства».
«Отметил, что власть в Республике Молдова принадлежит народу, и только он вправе принимать решения относительно толкования и внесения изменений в Конституцию по различным вопросам, начиная от полномочий различных представителей государственных институтов и заканчивая вопросами о названии языка. К сожалению, вместо того, чтобы быть гарантом соблюдения Конституции, Конституционный суд стал инструментом интерпретации и все чаще используется представителями Демократической партии», — заявил Додон на встрече с главами дипломатических миссий.
Глава государства затронул и такие темы, как парламентские выборов в следующем году, внедрение смешанной системы голосования и перспективы урегулирования приднестровского конфликта. Он говорил о необходимости ускорить организацию переговоров в формате «5+2».
«На этот раз встреча продлилась дольше, чем обычно. Со стороны послов прозвучало много вопросов. Можно со всей уверенностью назвать состоявшийся диалог конструктивным», — подчеркнул Додон.