Кобяков: переговоры о вступлении в ВТО вышли на финишную прямую
Фактически Беларусь уже придерживается норм ВТО, поскольку входит в Евразийский экономический союз, но при этом не получает всех соответствующих бонусов, считает
Фактически Беларусь уже придерживается норм ВТО, поскольку входит в Евразийский экономический союз, но при этом не получает всех соответствующих бонусов, считает
Беларусь придает большое значение нынешнему визиту делегации Всемирной торговой организации, которую возглавляет постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, отметил
«Это очень важный сигнал внешним партнерам о готовности прилагать усилия по идентификации процессов вступления нашей страны в ВТО», — сказал Кобяков.
По словам белорусского премьера, в последнее время значительно возрос интерес к переговорам Беларуси по вступлению в ВТО со стороны международных организаций, таких, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.
«От имени правительства мы будем принимать все необходимые усилия для того, чтобы максимально оперативно и выгодно для нашей страны завершить переговорный процесс по присоединению республики к ВТО», — отметил премьер.
Ранее, во время визита в Люксембург состоялась встреча
«У руководства Всемирной торговой организации самый серьёзный настрой на то, чтобы мы в оптимальные сроки завершили переговорный процесс», — подчеркнул Кобяков.
На начало 2018 года запланировано проведение заседания рабочей группы, которая рассмотрит обновленную редакцию доклада по вступлению Беларуси в ВТО.