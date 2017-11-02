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00:58 (мск), источник: Sputnik.by

Кобяков: переговоры о вступлении в ВТО вышли на финишную прямую

Фактически Беларусь уже придерживается норм ВТО, поскольку входит в Евразийский экономический союз, но при этом не получает всех соответствующих бонусов, считает премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Источник: Sputnik.by

Беларусь придает большое значение нынешнему визиту делегации Всемирной торговой организации, которую возглавляет постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, отметил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в ходе встречи, состоявшейся 1 ноября в Минске.

«Это очень важный сигнал внешним партнерам о готовности прилагать усилия по идентификации процессов вступления нашей страны в ВТО», — сказал Кобяков.

По словам белорусского премьера, в последнее время значительно возрос интерес к переговорам Беларуси по вступлению в ВТО со стороны международных организаций, таких, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

«От имени правительства мы будем принимать все необходимые усилия для того, чтобы максимально оперативно и выгодно для нашей страны завершить переговорный процесс по присоединению республики к ВТО», — отметил премьер.

Ранее, во время визита в Люксембург состоялась встреча премьер-министра Беларуси с заместителем генерального директора ВТО, где Андрей Кобяков и Алан Вулф подтвердили намерение завершить переговоры по вступлению в Беларуси в ВТО не позднее чем через два года.

«У руководства Всемирной торговой организации самый серьёзный настрой на то, чтобы мы в оптимальные сроки завершили переговорный процесс», — подчеркнул Кобяков.

На начало 2018 года запланировано проведение заседания рабочей группы, которая рассмотрит обновленную редакцию доклада по вступлению Беларуси в ВТО.

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