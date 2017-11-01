Мирзиёев утвердил программу по развитию инноваций в стране до 2021 года

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане утверждена программа по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017−2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.

Теперь Академии наук, Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству здравоохранения и другим соответствующим ведомствам необходимо ежегодно разрабатывать проекты реконструкции, капитального ремонта зданий и помещений подведомственных научно-исследовательских учреждений.

Реконструкция объектов будет проводиться за счет средств Фонда развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан, внебюджетных средств научно-исследовательских учреждений и собственных средств соответствующих организаций.