Нижегородская администрация согласовала КПРФ митинг на пл. Ленина 7 ноября без шествия

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в мэрии 1 ноября 2017 года, рассмотрев уведомление о проведении двух публичных мероприятий в форме шествия и митинга на площади имени В. И. Ленина 7 ноября с 11:00 до 13:30 (с предполагаемым количеством участников до 500 человек), администрация не согласовала шествие, так как заявленный маршрут (ул. Рождественская — Канавинский мост — пл. Ленина) не входит в перечень специально отведенных мест.