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10:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация согласовала КПРФ митинг на пл. Ленина 7 ноября без шествия

Нижегородская администрация согласовала НРО КПРФ митинг на пл. Ленина, приуроченный к 100-летию Великой Октябрьской революции, без шествия.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в мэрии 1 ноября 2017 года, рассмотрев уведомление о проведении двух публичных мероприятий в форме шествия и митинга на площади имени В. И. Ленина 7 ноября с 11:00 до 13:30 (с предполагаемым количеством участников до 500 человек), администрация не согласовала шествие, так как заявленный маршрут (ул. Рождественская — Канавинский мост — пл. Ленина) не входит в перечень специально отведенных мест.

При этом сам митинг на пл. Ленина (это Канавинский район) был согласован.

Что касается шествия, то мэрия предложила в качестве альтернативы провести его от дома № 1 до дома № 3 по Заречному бульвару в Ленинском районе.

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