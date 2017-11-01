Поклонская назвала абсурдным проект резолюции Киева по Крыму

Источник: РИА "Новости"

По словам Поклонской, нарушения прав человека, о которых говорят дипломаты, имеют место в Киеве и других городах Украины, а не в Крыму.

Она добавила, что в Крыму на конституционном уровне обеспечено соблюдение права национальных меньшинств обучаться в школах на родном языке. По мнению политика, нынешние руководители Украины законом «Об образовании» ущемляют права народов страны. Это проявляется, как заявила Поклонская, в том, что родной язык представители славянской народности смогут изучать на Украине только в детском саду и в начальной школе.