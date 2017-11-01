Поклонская назвала абсурдным проект резолюции Киева по Крыму
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Проект украинской резолюции о правах человека в Крыму является абсурдным, заявила в среду депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Проект украинской резолюции о правах человека в Крыму является абсурдным, заявила в среду депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
По словам Поклонской, нарушения прав человека, о которых говорят дипломаты, имеют место в Киеве и других городах Украины, а не в Крыму.
Она добавила, что в Крыму на конституционном уровне обеспечено соблюдение права национальных меньшинств обучаться в школах на родном языке. По мнению политика, нынешние руководители Украины законом «Об образовании» ущемляют права народов страны. Это проявляется, как заявила Поклонская, в том, что родной язык представители славянской народности смогут изучать на Украине только в детском саду и в начальной школе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина