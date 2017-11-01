Евросоюз усилит поддержку Молдовы, Украины и Грузии
Помощь Молдове, Украине и Грузии на внедрение соглашений об ассоциации с ЕС будет увеличена.
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Помощь Молдове, Украине и Грузии на внедрение соглашений об ассоциации с ЕС будет увеличена.
Об этом сообщил сопредседатель Парламентской ассамблеи Евронест, глава фракции ДПМ Мариан Лупу. Первым шагом, по его словам, станет создание фонда инвестиций для ассоциированных стран и отмена платы за роуминг.
Также Постоянное бюро Парламентской ассамблеи Евронест обсудило меры противодействия антиевропейской пропаганде. Применять их рекомендовано странам ЕС и Восточного партнерства.
Шестая пленарная сессия Парламентской ассамблеи Евронест проходит в Киеве.