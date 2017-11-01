Посольство США выразило благодарность Мирзиёеву за оказанную поддержку

Источник: Podrobno.uz

Ранее Президент Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с терактом. Глава государства отметил, что этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания.

«Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма», — говорится в послании.

Он также подчеркнул, что случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности.

«Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта», — отметил Мирзиёев.