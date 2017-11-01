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19:28 (мск), источник: Podrobno.uz

Посольство США выразило благодарность Мирзиёеву за оказанную поддержку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посольство США в Узбекистане выразило благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за поддержку и инициативу помочь в расследовании теракта в Нью-Йорке.

Источник: Podrobno.uz

Ранее Президент Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с терактом. Глава государства отметил, что этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания.

«Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма», — говорится в послании.

Он также подчеркнул, что случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности.

«Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта», — отметил Мирзиёев.

Напомним, что во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель — уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов был ранен полицейскими. В результате инцидента погибли восемь человек, одиннадцать пострадали.

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