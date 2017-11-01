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19:46 (мск), источник: Lenta.Ru

США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило целый перечень пояснений по поводу новых санкций в отношении Москвы, Пхеньяна и Тегерана.

Источник: AP 2017

Исходя из новых требований, Россию фактически уравняли с Ираном и КНДР — теперь будут преследовать не только российские физические и юридические лица, но и граждан, и компании, которые помогали россиянам в проведении сделок. Ранее подобное условие было актуально только в отношении КНДР и Ирана, а в отношении России распространялось исключительно на американских граждан и компании, работающие по американскому законодательству.

Теперь же ограничения грозят абсолютно всем компаниям в мире, которые сотрудничают с российскими юрлицами из санкционного списка.

OFAC поясняет, что новые ограничения будут вводиться за валютные транзакции, передачу финансовых инструментов, ценных бумаг, имущества, а также предоставление услуг, персонала и технологий.

В документе говорится, что санкции грозят только за значимые транзакции, при этом критерии значимости в документе не прописаны — ее будет определять само OFAC в каждом отдельном случае.

Задача санкций, как говорится в документе, «обложить Россию расходами за действия на территории Украины». В документе также говорится, что Вашингтон вместе с союзниками продолжат вести активную работу в этом направлении.

Во вторник, 31 октября, Минфин США расширил ограничения в отношении российского нефтяного сектора. Закон о новых санкциях против Москвы был подписан президентом Дональдом Трампом в начале августа.

Санкционная пустышка. Кого на самом деле запугивают американцы?
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17:27 (мск)© Ньюстюб
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