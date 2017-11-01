США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило целый перечень пояснений по поводу новых санкций в отношении Москвы, Пхеньяна и Тегерана.
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило целый перечень пояснений по поводу новых санкций в отношении Москвы, Пхеньяна и Тегерана.
Исходя из новых требований, Россию фактически уравняли с Ираном и КНДР — теперь будут преследовать не только российские физические и юридические лица, но и граждан, и компании, которые помогали россиянам в проведении сделок. Ранее подобное условие было актуально только в отношении КНДР и Ирана, а в отношении России распространялось исключительно на американских граждан и компании, работающие по американскому законодательству.
OFAC поясняет, что новые ограничения будут вводиться за валютные транзакции, передачу финансовых инструментов, ценных бумаг, имущества, а также предоставление услуг, персонала и технологий.
В документе говорится, что санкции грозят только за значимые транзакции, при этом критерии значимости в документе не прописаны — ее будет определять само OFAC в каждом отдельном случае.
Задача санкций, как говорится в документе, «обложить Россию расходами за действия на территории Украины». В документе также говорится, что Вашингтон вместе с союзниками продолжат вести активную работу в этом направлении.
Во вторник, 31 октября, Минфин США расширил ограничения в отношении российского нефтяного сектора. Закон о новых санкциях против Москвы был подписан президентом Дональдом Трампом в начале августа.