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21:28 (мск), источник: UzReport.news

Делегация Минсельводхоза Узбекистана посетила США

С 23 октября по 1 ноября в США находилась делегация Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

Источник: UzReport.news

В ходе состоявшихся встреч и переговоров в Минсельхозе США узбекская сторона обсудила пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере инновационной и прикладной сельскохозяйственной науки, а также внедрения в аграрную сферу интенсивных ресурсосберегающих технологий США, налаживания сотрудничества в области селекции новых культур и защиты растений и животных от опасных заболеваний.

По информации Посольства Узбекистана в г. Вашингтоне, в рамках визитов в университеты штатов Мичиган и Огайо узбекская делегация обсудила перспективы межвузовского взаимодействия между нашей страной и США в области сельского хозяйства, подробно ознакомилась с деятельностью университетов, в том числе информационно-консультационными центрами, учебными программами, исследовательскими возможностями и научной базой.

По итогам переговоров подписаны меморандумы о взаимопонимании Университета штата Мичиган с Ташкентским государственным аграрным университетом, Ташкентским институтом ирригации и механизации сельского хозяйства, Андижанским и Самаркандским сельскохозяйственными институтами.

Согласно принятым документам, двустороннее сотрудничество будет предусматривать развитие межвузовского взаимодействия по вопросам проведения совместных исследовательских работ, обмен опытом между профессорско-преподавательским составом, а также повышение квалификации узбекских специалистов в области сельского хозяйства в Университете штата Мичиган.

Делегация Минсельводхоза также провела встречу в организации «Американские советы по международному образованию» (ACIE), в ходе которой отмечена заинтересованность ACIE в укреплении сотрудничества с Узбекистаном и выражена готовность оказать содействие в расширении образовательных связей между двумя странами, включая направление сельского хозяйства.

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