Делегация Минсельводхоза Узбекистана посетила США

Источник: UzReport.news

В ходе состоявшихся встреч и переговоров в Минсельхозе США узбекская сторона обсудила пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере инновационной и прикладной сельскохозяйственной науки, а также внедрения в аграрную сферу интенсивных ресурсосберегающих технологий США, налаживания сотрудничества в области селекции новых культур и защиты растений и животных от опасных заболеваний.

По информации Посольства Узбекистана в г. Вашингтоне, в рамках визитов в университеты штатов Мичиган и Огайо узбекская делегация обсудила перспективы межвузовского взаимодействия между нашей страной и США в области сельского хозяйства, подробно ознакомилась с деятельностью университетов, в том числе информационно-консультационными центрами, учебными программами, исследовательскими возможностями и научной базой.

По итогам переговоров подписаны меморандумы о взаимопонимании Университета штата Мичиган с Ташкентским государственным аграрным университетом, Ташкентским институтом ирригации и механизации сельского хозяйства, Андижанским и Самаркандским сельскохозяйственными институтами.

Согласно принятым документам, двустороннее сотрудничество будет предусматривать развитие межвузовского взаимодействия по вопросам проведения совместных исследовательских работ, обмен опытом между профессорско-преподавательским составом, а также повышение квалификации узбекских специалистов в области сельского хозяйства в Университете штата Мичиган.