Делегация Минсельводхоза Узбекистана посетила США
С 23 октября по 1 ноября в США находилась делегация Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.
С 23 октября по 1 ноября в США находилась делегация Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.
В ходе состоявшихся встреч и переговоров в Минсельхозе США узбекская сторона обсудила пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере инновационной и прикладной сельскохозяйственной науки, а также внедрения в аграрную сферу интенсивных ресурсосберегающих технологий США, налаживания сотрудничества в области селекции новых культур и защиты растений и животных от опасных заболеваний.
По информации Посольства Узбекистана в г. Вашингтоне, в рамках визитов в университеты штатов Мичиган и Огайо узбекская делегация обсудила перспективы межвузовского взаимодействия между нашей страной и США в области сельского хозяйства, подробно ознакомилась с деятельностью университетов, в том числе
По итогам переговоров подписаны меморандумы о взаимопонимании Университета штата Мичиган с Ташкентским государственным аграрным университетом, Ташкентским институтом ирригации и механизации сельского хозяйства, Андижанским и Самаркандским сельскохозяйственными институтами.
Согласно принятым документам, двустороннее сотрудничество будет предусматривать развитие межвузовского взаимодействия по вопросам проведения совместных исследовательских работ, обмен опытом между
Делегация Минсельводхоза также провела встречу в организации «Американские советы по международному образованию» (ACIE), в ходе которой отмечена заинтересованность ACIE в укреплении сотрудничества с Узбекистаном и выражена готовность оказать содействие в расширении образовательных связей между двумя странами, включая направление сельского хозяйства.