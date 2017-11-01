Для Китая сотрудничество с Беларусью является образцовым — Цуй Цимин
«Перспективы
«Перспективы
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Китая сотрудничество с Беларусью является образцовым. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на круглом столе, посвященном итогам XIX съезда Коммунистической партии Китая, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат отметил, что принятые на съезде решения, безусловно, отразятся на дальнейшем сотрудничестве с Беларусью. Он акцентировал внимание на том, что внесенные в устав КПК три важнейших изменения касаются строительства новых международных отношений. «Перспективы
Посол напомнил о значимой роли
В свою очередь председатель правления Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова также обратила внимание на важность перспектив сотрудничества с Беларусью, которые определил XIX съезд Компартии Китая.
Декан экономического факультета БГУ, доктор
Директор Института журналистики БГУ, кандидат филологических наук Сергей Дубовик рассказал о расширении
Главный директор международного радио «Беларусь» Наум Гальперович сообщил, как обеспечивается информирование радиослушателей о
Обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь БЕЛТА, заместитель председателя общества дружбы «Беларусь-Китай» Алина Гришкевич поделилась своими впечатлениями от работы на XIX съезде КПК в составе международной медиаделегации, в которой были представлены 134 государства.
Мероприятие было организовано Белорусским обществом дружбы и культурной связи с зарубежными странами совместно с посольством Китая в Беларуси и обществом дружбы «Беларусь-Китай». В нем приняли участие известные белорусские китаеведы, представители научных и образовательных кругов, общественных организаций.