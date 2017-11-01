Для Китая сотрудничество с Беларусью является образцовым — Цуй Цимин

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Китая сотрудничество с Беларусью является образцовым. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на круглом столе, посвященном итогам XIX съезда Коммунистической партии Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что принятые на съезде решения, безусловно, отразятся на дальнейшем сотрудничестве с Беларусью. Он акцентировал внимание на том, что внесенные в устав КПК три важнейших изменения касаются строительства новых международных отношений. «Перспективы белорусско-китайского взаимодействия, которое лидерами Беларуси и Китая в минувшем году поднято на новый, более высокий уровень, очень масштабны», — заявил Цуй Цимин.

Посол напомнил о значимой роли Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в широком спектре двустороннего взаимодействия.

В свою очередь председатель правления Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова также обратила внимание на важность перспектив сотрудничества с Беларусью, которые определил XIX съезд Компартии Китая.

Декан экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук Михаил Ковалев констатировал, что китайская экономика за последние годы вошла в число мировых лидеров и уверенно продвигается вперед, добиваясь новых успехов.

Директор Института журналистики БГУ, кандидат филологических наук Сергей Дубовик рассказал о расширении белорусско-китайского взаимодействия в образовательной сфере, в частности о программах обмена студентами.

Главный директор международного радио «Беларусь» Наум Гальперович сообщил, как обеспечивается информирование радиослушателей о белорусско-китайском сотрудничестве.

Обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь БЕЛТА, заместитель председателя общества дружбы «Беларусь-Китай» Алина Гришкевич поделилась своими впечатлениями от работы на XIX съезде КПК в составе международной медиаделегации, в которой были представлены 134 государства.