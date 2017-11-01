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1 ноября, источник: ТАСС

Глава минобороны Великобритании подал в отставку

Майкл Фэллон принял решение на фоне скандала вокруг недопустимого поведения по отношению к женщинам.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала вокруг недопустимого поведения по отношению к женщинам. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в военном ведомстве королевства.

«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сказал представитель минобороны.

Фэллон пояснил, что причина его отставки в несоответствии собственного поведения высоким стандартам.

«В последние дни появился ряд заявлений о действиях депутатов, в том числе некоторые, касающиеся моего поведения в прошлом, — написал Фэллон, являющийся парламентарием, как и любой член правительства. — Многие из них были ложными, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким стандартам, которых мы требуем от вооруженных сил».

«Я взвесил свою позицию и поэтому ухожу в отставку с поста министра обороны», — добавил он.

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