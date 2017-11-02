Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля

Источник: РИА "Новости"

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«Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс», — рассказал источник агентству.

При этом источник РИА «Новости» в службе безопасности Ливана рассказал, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии.

Израиль и Сирия периодически проводят обстрелы границ друг друга. Каждая из стран объясняет эти действия тем, что другое государство осуществило агрессивные действия.