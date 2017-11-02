Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Системы ПВО Сирии ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к сирийским ВВС.
Системы ПВО Сирии ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к сирийским ВВС.
«Ракеты
При этом источник РИА «Новости» в службе безопасности Ливана рассказал, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии.
Израиль и Сирия периодически проводят обстрелы границ друг друга. Каждая из стран объясняет эти действия тем, что другое государство осуществило агрессивные действия.
Так, 21 октября в сирийской армии сообщали, что Израиль нанес удар по одному из военных объектов Дамаска в провинции Кунейтра.