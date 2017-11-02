Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Убийство в кукольном домике
01:00 (мск), источник: Газета.Ру

Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля

Системы ПВО Сирии ответили на авиаудар израильских ВВС в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к сирийским ВВС.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Нетаньяху: Израиль не приемлет обстрелы своей территории и будет отвечать на них огнем

«Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс», — рассказал источник агентству.

При этом источник РИА «Новости» в службе безопасности Ливана рассказал, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии.

Израиль и Сирия периодически проводят обстрелы границ друг друга. Каждая из стран объясняет эти действия тем, что другое государство осуществило агрессивные действия.

Так, 21 октября в сирийской армии сообщали, что Израиль нанес удар по одному из военных объектов Дамаска в провинции Кунейтра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Под Киевом убили воевавшую в Донбассе Амину Окуеву
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
Российских лыжников лишили медалей Олимпиады в Сочи
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Биоматериал россиян собирали для научных целей. Это правда?
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь