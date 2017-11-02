Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство

Авакова-младшего отпустили под подписку о невыезде до 31 декабря с ношением электронного браслета.
Он не может отлучаться с места регистрации, обязан сдать загранпаспорт и должен приходить на следственные действия по вызову прокуратуры.
Это самая мягкая мера, отмечает «Страна.ua». При этом прокуратура требовала отправить сына главы МВД под стражу с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен (10 миллионов 860 тысяч рублей).
Также суд признал задержание Авакова Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ) незаконным.
Часть так называемых «золотых рюкзаков» была пошита в тюрьме, заявил на заседании прокурор. Себестоимость одного такого рюкзака может доходить до 100 гривен (менее 220 рублей), в то время как МВД закупало их по 2900 гривен (6300 рублей).
Обыск в жилище Авакова-младшего в Харькове провести не удалось. Прокурор заявил, что этому помешали «титушки» (молодые люди спортивного телосложения, участвующие в силовых акциях — прим. «Ленты.ру») и полиция.
Александра Авакова задержали 31 октября. Следственные действия проходили в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках. В январе 2016 года было опубликовано видео, на котором мужчина, похожий на Авакова-младшего, ведет переговоры об организации закупки рюкзаков для МВД Украины с человеком, похожим на бывшего замглавы ведомства Сергея Чеботаря. Рюкзаки действительно были приобретены, однако их закупочная цена оказалась в шесть раз выше рыночной.
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