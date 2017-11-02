Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство

Авакова-младшего отпустили под подписку о невыезде до 31 декабря с ношением электронного браслета.

Он не может отлучаться с места регистрации, обязан сдать загранпаспорт и должен приходить на следственные действия по вызову прокуратуры.

Это самая мягкая мера, отмечает «Страна.ua». При этом прокуратура требовала отправить сына главы МВД под стражу с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен (10 миллионов 860 тысяч рублей).

Также суд признал задержание Авакова Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ) незаконным.

Часть так называемых «золотых рюкзаков» была пошита в тюрьме, заявил на заседании прокурор. Себестоимость одного такого рюкзака может доходить до 100 гривен (менее 220 рублей), в то время как МВД закупало их по 2900 гривен (6300 рублей).

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Обыск в жилище Авакова-младшего в Харькове провести не удалось. Прокурор заявил, что этому помешали «титушки» (молодые люди спортивного телосложения, участвующие в силовых акциях — прим. «Ленты.ру») и полиция.