МВД будет круглосуточно мониторить СМИ и интернет

Источник: Uzdaily.uz

Согласно документу, в структуре МВД Узбекистана создается пресс-служба на базе службы по взаимодействию со СМИ Главного организационно-инспекторского и информационно-аналитического управления МВД и пресс-групп соответствующих подразделений МВД РК, УВД областей и ГУВД г. Ташкента.

В системе пресс-службы создается Управление по связям с общественностью и СМИ МВД. Начальник Управления одновременно является пресс-секретарем министра.

В систему пресс-службы входят Объединенная редакция газет «Postda» — «На посту» и журналов «Qalqon» — «Щит», пресс-группы МВД РК, УВД областей и ГУВД г. Ташкента, а также отраслевых служб и образовательных учреждений ведомства.

В постановлении отмечается, что пресс-служба МВЖ будет проводить круглосуточный мониторинг и анализ материалов СМИ и сети Интернет на предмет недостоверных или посягающих на авторитет органов внутренних дел сведений. Пресс-служба будет реагировать на такую информацию.