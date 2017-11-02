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00:49 (мск), источник: Uzdaily.uz

МВД будет круглосуточно мониторить СМИ и интернет

Правительство Узбекистана издало постановление «О мерах по организации деятельности пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Узбекистан».

Источник: Uzdaily.uz

Согласно документу, в структуре МВД Узбекистана создается пресс-служба на базе службы по взаимодействию со СМИ Главного организационно-инспекторского и информационно-аналитического управления МВД и пресс-групп соответствующих подразделений МВД РК, УВД областей и ГУВД г. Ташкента.

В системе пресс-службы создается Управление по связям с общественностью и СМИ МВД. Начальник Управления одновременно является пресс-секретарем министра.

В систему пресс-службы входят Объединенная редакция газет «Postda» — «На посту» и журналов «Qalqon» — «Щит», пресс-группы МВД РК, УВД областей и ГУВД г. Ташкента, а также отраслевых служб и образовательных учреждений ведомства.

В постановлении отмечается, что пресс-служба МВЖ будет проводить круглосуточный мониторинг и анализ материалов СМИ и сети Интернет на предмет недостоверных или посягающих на авторитет органов внутренних дел сведений. Пресс-служба будет реагировать на такую информацию.

До 1 декабря 2017 года утвердят порядок своевременного и достоверного освещения событий, вызвавших общественный резонанс, и т. ч. организации эфирных выступлений по этим вопросам уполномоченных должностных лиц МВД.

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