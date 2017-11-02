Генпрокуратура не доверяет правосудию Владивостока и просит судить Пушкарева в Москве

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Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Генеральная прокуратура России просит Верховный суд назначить проведение судебного процесса по уголовному делу Игоря Пушкарева в Москве, а не во Владивостоке. В качестве доводов обвинители указывают на установленные факты тесной и небескорыстной связи высокопоставленных представителей исполнительной и судебной власти Приморья с отстраненным от должности мэром, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным агентства, ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела Игоря Пушкарева на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева поступило 20 октября. В обращении отмечается, что ряд высокопоставленных сотрудников внутренних дел трудоустроены в подконтрольные семье Пушкаревых организации и вовлечены в оказание услуг обвиняемым по преодолению конфликта с законом.

«Пушкарев обладает широким кругом знакомств среди должностных лиц государственной власти, правоохранительных, надзирающих органов и судейского сообщества. При наличии сведений о совершенных Пушкаревыми и Лушниковым преступлениях не принимались меры по изобличению названных лиц», — говорится в письме генпрокуратуры.

Также, в документе упоминается, что в 2015 году дважды оформлялись отказы в возбуждении уголовных дел без без всякого расследования и сбора доказательств. Именно эти преступления, согласно тексту ходатайства, инкриминируются обвиняемым в настоящее время.

«Учитывая все изложенные факты, прошу изменить территориальную подсудность и направить уголовное дело в Тверской районнный суд Москвы», — заключает гособвинитель.

Заседание по ходатайству о переносе подсудности уголовного дела Игоря, Андрея Пушкаревых и Андрея Лушникова назначено на 8 ноября.