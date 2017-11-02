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03:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Определены даты проведения Восточного экономического форума-2018

В следующем году гости ВЭФ соберутся на острове Русском 6—7 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Организаторы раскрыли даты проведения четвертого экономического Восточного экономического форума во Владивостоке. Они полностью совпадают с датами проведения ВЭФ прошлого года — 6—7 сентября. По традиции форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

«Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока», — отметил президент РФ, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению форума Антон Кобяков.

Даты проведения форума были определены в соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий.

Напомним, что в этом году в рамках ВЭФ было подписано 217 соглашений на 2,5 трлн рублей. Участие в форуме приняло более 6 тысяч участников.

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