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03:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Военные объекты Дальнего Востока будут модернизированы

Проект бюджета страны на 2018 год и плановый период 2019—2020 ориентирован на социальную сферу и оборону.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Более трети средств из федерального бюджета направят на медицину, образование и повышение зарплат бюджетников. Принятый в минувшую пятницу, 27 октября, в первом чтении проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 эксперты называют «социально ориентированным» и «оборонным». Депутат Госдумы от Сахалина Георгий Карлов, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции подчеркнул, что в ближайшие годы военные объекты Дальнего Востока получат дополнительное финансирование и будут модернизированы, сообщает корр. ИА PrimaMedia в Москве.

Федеральный бюджет на 2018 год в размере 16 трлн рублей депутат Георгий Карлов назвал наиболее социально направленным за последние 20 лет. Более 36% средств пойдут на обеспечение социальной сферы. Это повышение расходов на образование, медобслуживание, увеличение пенсий, заработных плат бюджетников, повышение стипендиального фонда для студентов первого и второго курсов.

Особое внимание уделено обороноспособности страны. Депутат Георгий Карлов отметил, что страна находится в непростой экономической ситуации в связи с международными санкциями и нельзя забывать о совершенствовании обороны государства.

— Вопросы совершенствования боеспособности страны напрямую касаются Дальнего Востока. Обострилась ситуация на Корейском полуострове, и там возможны разные варианты развития событий. Военные объекты Дальнего Востока в предстоящие годы будут финансироваться дополнительно с целью модернизации. Это будет происходить и по всей стране в целом, — отметил Георгий Карлов.

Напомним, что 26 октября, за день до рассмотрения в Госдуме законопроекта о бюджете, сенатор Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявил о принятом решении по созданию современной базы ВМФ на Курильских островах. Кроме этого, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 24 октября на четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходит непропорциональный рост военных сил и распространение террористических угроз, что ставит под удар безопасность АТР.

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