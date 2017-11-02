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03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Андрей Тарасенко решает проблемы староверов в Москве

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе рабочей встречи с заместителем министра природных ресурсов России Муратом Керимовым озвучил вопрос по определению границ охотугодий, а также лесосек для заготовки дров в селе Дерсу Красноармейского района, где проживают староверы, сообщает Deita.ru.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Глава Приморья сообщил замминистру, что недавно побывал в селе Дерсу у старообрядцев. Местные жители и глава района обратились к нему с просьбой решить целый ряд вопросов, среди них — определение границ охотугодий, лесосек для заготовки дров и другие.

«По словам главы муниципалитета Натальи Пантелеевой, места для охоты, заготовки дров и часть дорог находятся на землях национального парка “Удэгейская легенда”, которое не идёт на контакт с местной властью и решить жизненно важные для села вопросы невозможно. В частности, глава не может самостоятельно решить даже вопрос освещения дорог без согласования с руководством нацпарка», — обозначил врио губернатора, добавив, что по границам охотугодий есть спорные моменты, которые также требуют уточнений с руководством нацпарка.

Мурат Керимов заверил врио губернатора Приморья, что министерство подключится к решению этого вопроса.

«Мы готовы помогать, через неделю проведем совещание с руководителем нацпарка Борисом Литвиновым по всем озвученным проблемным темам», — сказал он.

Напомним, в конце октября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с митрополитом Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием, на которой они обсудили планы по созданию староверами сельхозкооператива в Приморье и строительству храма во Владивостоке.

Кроме того, Андрей Тарасенко и митрополит Корнилий посетили старообрядцев Приморья, проживающих в селе Дерсу Красноармейского района. Первые семьи староверов приехали сюда из Латинской Америки в 2009 году. Всего за эти годы в Приморье переехало 103 старовера, в том числе дети. Сейчас 72 из них поселились в селе Дерсу, остальные в селе Любитовка в Дальнереченском районе. Все старообрядцы, прибывшие в Приморский край, получили гражданство РФ, выплаты на обустройство, а также компенсацию за проезд и провоз личного имущества.

Отметим, президент России Владимир Путин в марте 2017 года встретился с митрополитом Московским и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием. На встрече обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, её деятельностью и перспективами развития. В частности, они обсудили вопросы по содействию переселению старообрядцев и наделению их землёй — пишет краевая администрация.

Михаил Грач.

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