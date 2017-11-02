Гребенщиков: городом могут управлять практически все
Бывший заместитель губернатора Омской области,
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Бывший заместитель губернатора Омской области,
«Заявилось беспрецедентное количество кандидатов — 55 человек. Получается, что городом могут управлять практически все. Не думаю, что это лучший вариант», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Гребенщиков.
По его мнению, в правительстве Омской области еще нет решения о том, кто станет мэром Омска.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Станислав Гребенщиков выставлял свою кандидатуру на весенних выборах мэра Омска, но затем забрал документы по состоянию здоровья.