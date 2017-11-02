Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Неудачная сделка помогла 23-летнему россиянину создать фабрику
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В московском колледже обнаружены убитыми преподаватель и студент
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Теракт в Нью-Йорке
04:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жители Трудового вынуждены переплачивать за проезд из-за нехватки муниципальных автобусов

Билет в коммерческом общественном транспорте до Владивостока может доходить до 70 рублей вместо привычной цены — 21 рубль.

5
фотографий

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Председатель комитета Законодательного собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис провел личный прием граждан в поселке Трудовое. Жители пожаловались на нехватку муниципальных автобусов, плохое отопление, несанкционированные свалки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Жительница улицы Иннокентьевской Татьяна Селина пришла к депутату краевого парламента со своей проблемой: дорогу возле дома постоянно заливает водой. «Мы уже даже делали отсыпку за свой счет, но после очередного дождя — везде вода и грязь», — рассказала Татьяна Селина. Также она пожаловалась на плохое качество питьевой воды в колонке рядом с домом, в котором живет. Игорь Чемерис, выслушав жалобы, пообещал разобраться в ситуации и при необходимости отправить запрос в «Примводоканал».

На прием к депутату Законодательного собрания пришли жители дома № 37 по улице Лермонтова. У людей накопился целый клубок проблем. В первую очередь, они пожаловались на плохое теплоснабжение: в квартирах холодно — температура воздуха едва доходит до 16−18 градусов. Как выяснилось, управляющая компания отключила тепло из-за порыва трубы на теплотрассе. При этом квитанции на оплату ЖКХ приходят регулярно. Депутат посоветовал пригласить жилищную комиссию и составить акты о ненадлежащем теплоснабжении, чтобы не переплачивать за некачественную услугу.

«Мы уже урегулировали эту сложную ситуацию и сегодня ждем подачи тепла в жилой дом № 37 по улице Лермонтова, — сказал Игорь Чемерис. — Завтра нам жители расскажут, как они переночевали — поступило ли тепло в квартиры. В любом случае мы будем держать ситуацию на контроле».

Также жители дома пожаловались на частые отключения горячей воды в летний период. «Мы планируем в краевом бюджете инвестиционную программу, согласно которой будет произведена смена труб горячего водоснабжения и теплоснабжения, — рассказал Игорь Чемерис. — Мы также договорились с вице-губернатором Александром Юровым о том, что он сообщит о состоянии горячего водоснабжения в поселке Трудовом. Напомню, что мы планируем в краевом бюджете средства для того, чтобы решить эту проблему».

Кроме того, жители улицы Лермонтова пожаловались на алкомаркет, который, имея вывеску социального магазина, торгует алкогольной продукцией после 10 часов ночи. Игорь Чемерис пообещал направить проверку в эту торговую точку и выявить все нарушения.

Много вопросов у жителей поселка Трудовое к работе транспорта, который доставляют людей во Владивосток. Не хватает муниципальных автобусов. Поэтому часто случается так, что попасть в краевой центр можно только на автобусе, работающем на коммерческой основе. Билет в таком общественном транспорте может доходить до 70 рублей вместо привычной цены — 21 рубль. Игорь Чемерис пообещал разобраться и в этой ситуации, а для этого он готов обратиться к вице-мэру Владивостока, который курирует вопросы транспорта.

К депутату Законодательного собрания Игорю Чемерису обратилась жительница поселка Марина Трокаль, которая пострадала от некачественного лечения в местном лечебном учреждении. «Нарекания к работе врачей совершенно справедливы, — сказал Игорь Чемерис. — Но, в тоже время, я буду говорить с директором департамента здравоохранения о том, что писать такого рода отписки, которые были даны на справедливую претензию, совершенно не допустимо. Мне было крайне неприятно читать ответы, которые дал департамент, и в каком виде они были оформлены».

Жительница дома № 73 по улице Путятинской Татьяна Швайковская пришла на прием к Игорю Чемерису с проблемой, которая касается незаконной свалки, устроенной практически под ее окнами. «Я не знаю, кто отвел участок земли рядом с нашими домами под полигон строительного мусора, но жить в таком соседстве невозможно», — рассказала она.

Как выяснилось, свалка организована неустановленными лицами и самосвалами вывозятся отходы. «Необходимо установить, на чьем участке организована свалка, — считает Игорь Чемерис. — Этот человек должен понести ответственность за все эти безобразия. Нужно документально зафиксировать, как грузовики сваливают мусор, нужно сфотографировать номера машин. Мы обязательно примем меры».

Также к председателю комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорю Чемерису обращались люди с вопросами, которые касались транспортного снабжения, недвижимости, заботы о ветеранах.

«Люди приходят со своими обычными житейскими проблемами, которые нужно решать, — сказал Игорь Чемерис. — Депутаты не могут подменить собой все уровни власти, но стараются быть полезными жителям. Во многих случаях людей как минимум нужно внимательно выслушать, подсказать, как действовать в той или иной ситуации, помочь разобрать с проблемой. Со своей стороны постараюсь приложить все силы для того, чтобы решить насущные вопросы жителей поселка Трудовое».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Парк драконов": мир причудливых каменных фигур в Приморье
Проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Приморье
Российских лыжников лишили медалей Олимпиады в Сочи
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявили обвинения
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Биоматериал россиян собирали для научных целей. Это правда?
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь