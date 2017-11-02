Жители Трудового вынуждены переплачивать за проезд из-за нехватки муниципальных автобусов
Билет в коммерческом общественном транспорте до Владивостока может доходить до 70 рублей вместо привычной цены — 21 рубль.
Билет в коммерческом общественном транспорте до Владивостока может доходить до 70 рублей вместо привычной цены — 21 рубль.
Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.
Председатель комитета Законодательного собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис провел личный прием граждан в поселке Трудовое. Жители пожаловались на нехватку муниципальных автобусов, плохое отопление, несанкционированные свалки, сообщили ИА PrimaMedia в
Жительница улицы Иннокентьевской Татьяна Селина пришла к депутату краевого парламента со своей проблемой: дорогу возле дома постоянно заливает водой. «Мы уже даже делали отсыпку за свой счет, но после очередного дождя — везде вода и грязь», — рассказала Татьяна Селина. Также она пожаловалась на плохое качество питьевой воды в колонке рядом с домом, в котором живет. Игорь Чемерис, выслушав жалобы, пообещал разобраться в ситуации и при необходимости отправить запрос в «Примводоканал».
На прием к депутату Законодательного собрания пришли жители дома № 37 по улице Лермонтова. У людей накопился целый клубок проблем. В первую очередь, они пожаловались на плохое теплоснабжение: в квартирах холодно — температура воздуха едва доходит до 16−18 градусов. Как выяснилось, управляющая компания отключила тепло
«Мы уже урегулировали эту сложную ситуацию и сегодня ждем подачи тепла в жилой дом № 37 по улице Лермонтова, — сказал Игорь Чемерис. — Завтра нам жители расскажут, как они переночевали — поступило ли тепло в квартиры. В любом случае мы будем держать ситуацию на контроле».
Также жители дома пожаловались на частые отключения горячей воды в летний период. «Мы планируем в краевом бюджете инвестиционную программу, согласно которой будет произведена смена труб горячего водоснабжения и теплоснабжения, — рассказал Игорь Чемерис. — Мы также договорились с
Кроме того, жители улицы Лермонтова пожаловались на алкомаркет, который, имея вывеску социального магазина, торгует алкогольной продукцией после 10 часов ночи. Игорь Чемерис пообещал направить проверку в эту торговую точку и выявить все нарушения.
К депутату Законодательного собрания Игорю Чемерису обратилась жительница поселка Марина Трокаль, которая пострадала от некачественного лечения в местном лечебном учреждении. «Нарекания к работе врачей совершенно справедливы, — сказал Игорь Чемерис. — Но, в тоже время, я буду говорить с директором департамента здравоохранения о том, что писать такого рода отписки, которые были даны на справедливую претензию, совершенно не допустимо. Мне было крайне неприятно читать ответы, которые дал департамент, и в каком виде они были оформлены».
Жительница дома № 73 по улице Путятинской Татьяна Швайковская пришла на прием к Игорю Чемерису с проблемой, которая касается незаконной свалки, устроенной практически под ее окнами. «Я не знаю, кто отвел участок земли рядом с нашими домами под полигон строительного мусора, но жить в таком соседстве невозможно», — рассказала она.
Как выяснилось, свалка организована неустановленными лицами и самосвалами вывозятся отходы. «Необходимо установить, на чьем участке организована свалка, — считает Игорь Чемерис. — Этот человек должен понести ответственность за все эти безобразия. Нужно документально зафиксировать, как грузовики сваливают мусор, нужно сфотографировать номера машин. Мы обязательно примем меры».
Также к председателю комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорю Чемерису обращались люди с вопросами, которые касались транспортного снабжения, недвижимости, заботы о ветеранах.
«Люди приходят со своими обычными житейскими проблемами, которые нужно решать, — сказал Игорь Чемерис. — Депутаты не могут подменить собой все уровни власти, но стараются быть полезными жителям. Во многих случаях людей как минимум нужно внимательно выслушать, подсказать, как действовать в той или иной ситуации, помочь разобрать с проблемой. Со своей стороны постараюсь приложить все силы для того, чтобы решить насущные вопросы жителей поселка Трудовое».