Жители Трудового вынуждены переплачивать за проезд из-за нехватки муниципальных автобусов

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Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Председатель комитета Законодательного собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис провел личный прием граждан в поселке Трудовое. Жители пожаловались на нехватку муниципальных автобусов, плохое отопление, несанкционированные свалки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Жительница улицы Иннокентьевской Татьяна Селина пришла к депутату краевого парламента со своей проблемой: дорогу возле дома постоянно заливает водой. «Мы уже даже делали отсыпку за свой счет, но после очередного дождя — везде вода и грязь», — рассказала Татьяна Селина. Также она пожаловалась на плохое качество питьевой воды в колонке рядом с домом, в котором живет. Игорь Чемерис, выслушав жалобы, пообещал разобраться в ситуации и при необходимости отправить запрос в «Примводоканал».

На прием к депутату Законодательного собрания пришли жители дома № 37 по улице Лермонтова. У людей накопился целый клубок проблем. В первую очередь, они пожаловались на плохое теплоснабжение: в квартирах холодно — температура воздуха едва доходит до 16−18 градусов. Как выяснилось, управляющая компания отключила тепло из-за порыва трубы на теплотрассе. При этом квитанции на оплату ЖКХ приходят регулярно. Депутат посоветовал пригласить жилищную комиссию и составить акты о ненадлежащем теплоснабжении, чтобы не переплачивать за некачественную услугу.

«Мы уже урегулировали эту сложную ситуацию и сегодня ждем подачи тепла в жилой дом № 37 по улице Лермонтова, — сказал Игорь Чемерис. — Завтра нам жители расскажут, как они переночевали — поступило ли тепло в квартиры. В любом случае мы будем держать ситуацию на контроле».

Также жители дома пожаловались на частые отключения горячей воды в летний период. «Мы планируем в краевом бюджете инвестиционную программу, согласно которой будет произведена смена труб горячего водоснабжения и теплоснабжения, — рассказал Игорь Чемерис. — Мы также договорились с вице-губернатором Александром Юровым о том, что он сообщит о состоянии горячего водоснабжения в поселке Трудовом. Напомню, что мы планируем в краевом бюджете средства для того, чтобы решить эту проблему».

Кроме того, жители улицы Лермонтова пожаловались на алкомаркет, который, имея вывеску социального магазина, торгует алкогольной продукцией после 10 часов ночи. Игорь Чемерис пообещал направить проверку в эту торговую точку и выявить все нарушения.

Много вопросов у жителей поселка Трудовое к работе транспорта, который доставляют людей во Владивосток. Не хватает муниципальных автобусов. Поэтому часто случается так, что попасть в краевой центр можно только на автобусе, работающем на коммерческой основе. Билет в таком общественном транспорте может доходить до 70 рублей вместо привычной цены — 21 рубль. Игорь Чемерис пообещал разобраться и в этой ситуации, а для этого он готов обратиться к вице-мэру Владивостока, который курирует вопросы транспорта.

К депутату Законодательного собрания Игорю Чемерису обратилась жительница поселка Марина Трокаль, которая пострадала от некачественного лечения в местном лечебном учреждении. «Нарекания к работе врачей совершенно справедливы, — сказал Игорь Чемерис. — Но, в тоже время, я буду говорить с директором департамента здравоохранения о том, что писать такого рода отписки, которые были даны на справедливую претензию, совершенно не допустимо. Мне было крайне неприятно читать ответы, которые дал департамент, и в каком виде они были оформлены».

Жительница дома № 73 по улице Путятинской Татьяна Швайковская пришла на прием к Игорю Чемерису с проблемой, которая касается незаконной свалки, устроенной практически под ее окнами. «Я не знаю, кто отвел участок земли рядом с нашими домами под полигон строительного мусора, но жить в таком соседстве невозможно», — рассказала она.

Как выяснилось, свалка организована неустановленными лицами и самосвалами вывозятся отходы. «Необходимо установить, на чьем участке организована свалка, — считает Игорь Чемерис. — Этот человек должен понести ответственность за все эти безобразия. Нужно документально зафиксировать, как грузовики сваливают мусор, нужно сфотографировать номера машин. Мы обязательно примем меры».

Также к председателю комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорю Чемерису обращались люди с вопросами, которые касались транспортного снабжения, недвижимости, заботы о ветеранах.