Константин Толкачёв поддержал идею прямых платежей за ресурсы ЖКХ

Повестка дня включала в себя вопросы законодательного обеспечения жилищной политики и обсуждение хода реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе заседания законодатели обсуждали такие вопросы жилищной политики, как благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, утилизация бытовых отходов, деятельность управляющих компаний. Отдельное внимание было уделено готовящимся решениям о введении прямых платежей населением ресурсоснабжающим организациям и мерам по повышению эффективности управления многоквартирными домами.

«На заседании была поддержана инициатива, которая предполагает возложение на поставщиков коммунальных ресурсов ответственности за проверку и замену приборов учета. При этом была отмечена необходимость идти по пути их замены на “умные” устройства, способные передавать данные в онлайн-режиме. Сегодня в отечественном жилищно-коммунальном хозяйстве доля таких приборов не более 50 процентов, тогда как в ряде стран этот показатель приближается к 100 процентам, — прокомментировал Константин Толкачев. — Много говорилось о необходимости кардинального решения проблем обманутых дольщиков. Прозвучало предложение о постепенном переходе от долевого строительства к проектному финансированию возведения жилья, была отмечена необходимость формирования рынка доступного арендного жилья».

Председатель Государственного Собрания отметил также, что на заседании большое внимание было уделено вопросам благоустройства придомовых территорий и в частности реализации в регионах проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Была отмечена необходимость расширить участие граждан в определении приоритетов благоустройства муниципальных образований, — сказал Константин Толкачев. — Для этого предложено развивать институт инициативного бюджетирования и разработать законопроект, нацеленный на расширение возможностей участия граждан в принятии градостроительных решений».