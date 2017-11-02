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07:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачёв поддержал идею прямых платежей за ресурсы ЖКХ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев принял участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации в Ставрополе.

Повестка дня включала в себя вопросы законодательного обеспечения жилищной политики и обсуждение хода реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе заседания законодатели обсуждали такие вопросы жилищной политики, как благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, утилизация бытовых отходов, деятельность управляющих компаний. Отдельное внимание было уделено готовящимся решениям о введении прямых платежей населением ресурсоснабжающим организациям и мерам по повышению эффективности управления многоквартирными домами.

«На заседании была поддержана инициатива, которая предполагает возложение на поставщиков коммунальных ресурсов ответственности за проверку и замену приборов учета. При этом была отмечена необходимость идти по пути их замены на “умные” устройства, способные передавать данные в онлайн-режиме. Сегодня в отечественном жилищно-коммунальном хозяйстве доля таких приборов не более 50 процентов, тогда как в ряде стран этот показатель приближается к 100 процентам, — прокомментировал Константин Толкачев. — Много говорилось о необходимости кардинального решения проблем обманутых дольщиков. Прозвучало предложение о постепенном переходе от долевого строительства к проектному финансированию возведения жилья, была отмечена необходимость формирования рынка доступного арендного жилья».

Председатель Государственного Собрания отметил также, что на заседании большое внимание было уделено вопросам благоустройства придомовых территорий и в частности реализации в регионах проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Была отмечена необходимость расширить участие граждан в определении приоритетов благоустройства муниципальных образований, — сказал Константин Толкачев. — Для этого предложено развивать институт инициативного бюджетирования и разработать законопроект, нацеленный на расширение возможностей участия граждан в принятии градостроительных решений».

Законодатели также рассмотрели результаты мониторинга обоснованности размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, вопросы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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