Минобороны уличило коалицию США в «географическом абсурде»
В министерстве обороны России назвали «географическим абсурдом» недавние заявления американского
В министерстве обороны России назвали «географическим абсурдом» недавние заявления американского
В российском оборонном ведомстве прокомментировали недавние заявления командующего силами специальных операций (ССО) международной коалиции, возглавляемой США,
Однако, отметил Конашенков, Джеррард «переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев».
«Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ ["Исламское государство», запрещена в России]
Представитель Минообороны напомнил американским коллегам, что город Меядин, который расположен в 40 километрах южнее
При этом Конашенков добавил, что на север — в сторону освобожденной Ракки — «желающих бежать из