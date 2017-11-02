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05:53 (мск), источник: РБК

Минобороны уличило коалицию США в «географическом абсурде»

В министерстве обороны России назвали «географическим абсурдом» недавние заявления американского генерал-майора Джеймса Джеррарда, комментировавшего ситуацию на востоке Сирии.

Источник: AP 2017

В российском оборонном ведомстве прокомментировали недавние заявления командующего силами специальных операций (ССО) международной коалиции, возглавляемой США, генерал-майора Джеймса Джеррарда относительно ситуации на востоке Сирии после освобождения Дейр-эз-Зора.

В заявлении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова говорится, что большинству представителей международной коалиции свойственно «выдавать желаемое за действительное» в Сирии при «абсолютном невладении реальной обстановкой «на земле».

Однако, отметил Конашенков, Джеррард «переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев».

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«Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ ["Исламское государство», запрещена в России] Дейр-эз-Зора «тысячах арабов» в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят «не на юг, населенный арабами, а на север», — подчеркнул Конашенков.

Представитель Минообороны напомнил американским коллегам, что город Меядин, который расположен в 40 километрах южнее Дейр-эз-Зора, уже более двух недель освобожден от боевиков ИГИЛ. «Поэтому тысячи сирийцев не “бегут” туда из Дейр-эз-Зора, а возвращаются в свои дома с гуманитарной помощью, которая доставляется российским Центром примирения враждующих сторон и международными гуманитарными организациями», — указал он.

При этом Конашенков добавил, что на север — в сторону освобожденной Ракки — «желающих бежать из Дейр-эз-Зора сирийцев нет вовсе». «Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки», — сказал представитель Минобороны.

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