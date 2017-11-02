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09:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Франция сократила срок выдачи туристических виз россиянам

Российские туристы могут получать визы во Францию в течение 48 часов со 2 ноября. Эту информацию подтвердили ТАСС французские дипломаты.

Источник: Reuters

«У нас все готово для выдачи туристических виз гражданам РФ в двухдневный срок начиная со 2 ноября, так как первого числа у нас выходной день», — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что пока данное правило касается туристов, которые подают документы на визу в московском визовом центре. «Для других регионов это будет возможно, но позже», — заверил он.

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