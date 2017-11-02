На Тихоокеанском флоте завершено формирование экипажа корвета «Громкий»

Источник: VLADNEWS

Экипаж новейшего корвета «Громкий» сформирован на Тихоокеанском флоте, в его состав входят только военнослужащие, проходящие службу по контракту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Отдел информационного обеспечения Приморского региона.

В ближайшее время для моряков будет проведен строевой смотр, после чего экипаж корвета отправится в Санкт-Петербург для дальнейшего обучения на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота.

Ранее на базе Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота полный курс теоретического и практического обучения прошел экипаж корвета «Гремящий», который также строится для Тихоокеанского флота.

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